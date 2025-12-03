En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Liberadas 28 personas que estaban secuestradas por el ELN en el Catatumbo

Liberadas 28 personas que estaban secuestradas por el ELN en el Catatumbo

Tras varios días de gestiones humanitarias, el ELN liberó a estas personas, entre las que se encontraban cinco menores de edad.

