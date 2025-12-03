Liberadas 28 personas que estaban secuestradas por el ELN en el Catatumbo

La Defensoría del Pueblo acompañó la liberación de 28 personas que estaban secuestradas por el ELN en la región del Catatumbo, Norte de Santander. La entrega se realizó ante una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

Entre las personas liberadas se encuentran 17 hombres y 11 mujeres, de las cuales cinco son menores de edad. Durante la entrega participaron sus familias y dirigentes comunales de la zona. Según el reporte de la comisión, todos manifestaron encontrarse en buen estado de salud, salvo uno de ellos que presenta dolencias derivadas de una herida.

Liberaron a secuestrados en Catatumbo Foto: Defensoría

La Defensoría del Pueblo reiteró su llamado a los grupos armados al respeto por la vida, los derechos de la población civil y el cumplimiento del derecho internacional humanitario, e insistió en la importancia de mantener abiertos los canales humanitarios para proteger a las comunidades afectadas por el conflicto armado.