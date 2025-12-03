En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Gas en Colombia
Advertencia de Trump
Miguel Ayala
Cúcuta vuelve a la A

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / "Estamos ante circunstancias que atemorizan y bajo amenaza": Petro responde a advertencia de Trump

"Estamos ante circunstancias que atemorizan y bajo amenaza": Petro responde a advertencia de Trump

Donald Trump añadió que “Colombia tiene fábricas enteras de cocaína, y cualquier país que hace eso es susceptible de ser atacado"

Publicidad

Publicidad

Publicidad