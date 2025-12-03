"Estamos ante circunstancias que atemorizan y bajo amenaza": Petro responde a advertencia de Trump

El presidente Gustavo Petro advirtió que Colombia enfrenta un momento “que atemoriza” luego de las declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump, quien insinuó posibles ataques directos contra cárteles del narcotráfico en Venezuela y, sin precisar alcances, afirmó que Colombia también sería “susceptible de ser atacada”.

“Incluso hoy estamos ante circunstancias que atemorizan, esa es la verdad. Frases de presidentes que hablan de invasiones, de misiles, un abandono completo de lo que podría ser el diálogo y una retoma de lo que es la barbarie como relación entre los seres humanos; barbarie de la que no se puede esperar más, sino la muerte misma de la gente y que, por tanto, debemos frenar, frenar aquí, frenar allá, frenar en el mundo. Estamos en cierta forma bajo amenaza y tenemos que quitarnos esas amenazas de encima”, dijo Petro durante su intervención.

Las palabras del presidente colombiano llegan horas después de que Trump afirmara que “muy pronto” Estados Unidos iniciará ataques directos contra cárteles dentro de territorio venezolano, en el marco de una ofensiva que, según él, ya cuenta con rutas y responsables plenamente identificados. “En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto”, aseguró ante la prensa.

La tensión aumentó cuando el mandatario estadounidense añadió que “Colombia tiene fábricas enteras de cocaína, cualquier país que hace eso es susceptible de ser atacado, no sólo Venezuela”, sin aclarar si se trataba de una advertencia militar concreta o de un mensaje político.



Este es el segundo pronunciamiento del presidente Petro sobre el tema. "Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas", había respondido el mandatario inicialmente en su cuenta de X.

“Venga señor Trump a Colombia, lo invito para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU. Sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios, venga conmigo y le enseño como se destruyen, un laboratorio cada 40 minutos, pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar”, agregó el presidente en su primera respuesta.

