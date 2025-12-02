ELN robó camioneta y armas de dotación a esquema de líder político de la UP en el Catatumbo

Varios hombres fuertemente armados, que se desplazaban en camionetas y se identificaron como integrantes de la guerrilla del ELN, interceptaron el vehículo de seguridad en el que se movilizaba, junto a su esquema, el líder político de la Unión Patriótica en Norte de Santander, Silvano Calvo, en zona del Catatumbo.

Después de obligarlos a descender, les quitaron las armas de dotación y exigieron las llaves de la camioneta asignada por la UNP al esquema. Los hechos ocurrieron en el corregimiento de La Curva, perteneciente al municipio de Bucarasica, ubicado en la vía entre Ocaña y Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander.

“Cuando nos obligaron a bajar, pudimos hablar con los subversivos; nos respetaron la vida y nos retuvieron por una hora. Son cosas que siguen pasando en el Catatumbo y por eso continuamos pidiendo mayores garantías de seguridad para quienes realizamos un trabajo de liderazgo en la región”, dijo Silvano Calvo.

El líder político de la UP fue aspirante a la Alcaldía de Ocaña, a la Asamblea de Norte de Santander y actualmente es asesor de Aída Abello.