Guerrilla del ELN liberó a once personas que tenía secuestradas en el Catatumbo

Once personas que habían sido secuestradas por el ELN desde inicios de este año, en medio de la guerra que enfrentan con las disidencias de las Farc desde el 16 de enero, fueron liberadas tras 10 meses y 15 días de cautiverio.

En total son, nueve hombres, uno de ellos firmante de paz y dos mujeres quienes fueron entregados a una comisión humanitaria conformada por la Cruz Roja Internacional, la Iglesia Católica, la ONU y la Defensoría del Pueblo.

Las víctimas, en su mayoría habitantes de zonas rurales pertenecientes a los municipios de Tibú y El Tarra, corazón del Catatumbo, regresaron con sus familias. Sin embargo en medio de la entrega no se dieron a conocer mayores detalles sobre las razones del secuestro.

Foto: Suministrada

En el territorio permanecen más personas en poder de los grupos armados y se espera que en los próximos días se puedan presentar otras liberaciones.