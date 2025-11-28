En vivo
Rescatadas nueve personas secuestradas por disidencias en Huila: estaban encadenados del cuello

Las víctimas estaban encadenadas y exigían $5.000 millones por su liberación; dos disidentes fueron capturados.

Rescatadas nueve personas secuestradas por disidencias en Huila
Víctimas fueron encontradas en condiciones de cautiverio extremo.
Foto: Suministrada
Por: Felipe García
|
Actualizado: 28 de nov, 2025

