Rescatadas nueve personas secuestradas por disidencias en Huila: estaban encadenados del cuello

En una operación conjunta realizada por tropas del Ejército y unidades de la Policía en zona rural de La Plata, Huila, las autoridades lograron el rescate de nueve personas que permanecían secuestradas desde el pasado 17 de octubre.

El operativo, desarrollado tras semanas de seguimiento, permitió ubicar el punto donde los retenidos estaban custodiados por integrantes de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’.

Según fuentes oficiales, las víctimas fueron encontradas en condiciones de cautiverio extremo: permanecían amarradas con cadenas en el cuello y vigiladas permanentemente por hombres armados del grupo criminal.

Las víctimas estaban encadenadas. Foto: Suministrada

Los secuestradores exigían una suma de $5.000 millones por permitir su liberación. De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, se trataba de un grupo de empresarios del departamento de Antioquia, por quienes incluso ya se había pagado parte de una millonaria exigencia.



Durante el operativo fueron capturados dos miembros de las disidencias, uno de ellos señalado de participar en un atentado contra una estación de Policía en una zona cercana. Asimismo, fue recuperado un menor de edad que permanecía en manos del mismo grupo armado y que estaba siendo utilizado para labores de apoyo dentro del campamento.

Las autoridades indicaron que la ubicación del sitio de cautiverio fue posible gracias a labores de inteligencia y al despliegue de unidades especializadas que lograron cerrar el cerco sobre los responsables. Tras el rescate, las víctimas fueron trasladadas a un lugar seguro, donde recibieron atención médica y acompañamiento psicológico.