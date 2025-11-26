En vivo
Antioquia  / Se mantiene recompensa por cabecillas de disidencias de Calarcá tras ataque a helicóptero en Amalfi

Se mantiene recompensa por cabecillas de disidencias de Calarcá tras ataque a helicóptero en Amalfi

Si bien la mayor es de 2.000 millones por alias Chejo, ha generado polémica la designación como gestor de paz de alias Samir.

