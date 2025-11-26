Se mantiene recompensa por cabecillas de disidencias de Calarcá tras ataque a helicóptero en Amalfi

Fuera de alias 'Samir', MinDefensa mantiene vigentes recompensas contra varios cabecillas de las disidencias de las Farc señalados del ataque en el que murieron 13 policías en Amalfi. Si bien la mayor es de 2.000 millones por alias Chejo, ha generado polémica su reciente designación como gestor de paz

El nombramiento reciente de Sadid Darío Rojas Ruiz, alias 'Samir', como gestor de paz revivió la polémica en Antioquia, pues él y otros integrantes del Frente 36 de las disidencias de las Farc son señalados de participar en el atentado de Amalfi, donde 13 policías fueron asesinados mientras realizaban labores de sustitución de cultivos en la vereda Los Toros.

Alias 'Samir' aparecía en el cartel de recompensas de hasta $200 millones de la Policía Nacional divulgado por el Ministerio de Defensa, cuando sucedió el ataque, para ubicar a los principales integrantes de esa estructura, entre ellos coordinadores de comisión, encargados de finanzas y operadores rurales.

Al día siguiente, y como parte de la ofensiva anunciada tras la reunión extraordinaria de seguridad en Rionegro, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció nuevas recompensas contra el Frente 36, entre ellas la suma cuantiosa de $2.000 millones por alias 'Chejo', jefe principal del frente y señalado como responsable directo del atentado, así como $300 millones por alias 'Guaricho' y alias 'El Eléctrico', considerados segundos al mando.

“Por alias 'Chejo', de la estructura narcoterrorista 36 de las disidencias de alias 'Calarcá', hay una recompensa de hasta 2.000 millones de pesos. Ese criminal fue quien estuvo detrás del atentado terrorista contra nuestros policías”, aseguró el ministro Sanchéz.

Tras un mes de lo sucedido con los policías y en una nueva visita a Amalfi, Sánchez reiteró las recompensas e indicó que son por lo menos 10 objetivos de valor de esa guerrilla que tiene en la mira la Fuerza Pública.

“La Policía Nacional ha liderado una operación que se llama San Martín. Se determinaron 10 objetivos de alto valor, ya se neutralizaron cuatro, nos faltan seis. Esa operación acaba cuando se neutralice el último integrante de este cartel de los más buscados. Y la motivación aquí va es a que se desmovilice”, dijo

En el primer cartel de recompensas por 200 millones de pesos también figuran otros señalados integrantes del Frente 36, como lo son un hombre identificado como alias 'Román'; Jesús Manuel Restrepo Borja, alias Darlinson, descrito como jefe político; Yuber Arbey Vera, alias 'Yuca' (ya capturado); Ferney de Jesús Roldán, alias 'Fercho' o 'Pimpón'; Juan de los Mazo, alias 'Venezuela'; Jorge Humberto Gómez, alias 'Bruno'; Juan Carlos Urrego, alias 'Pacho', señalado como jefe de finanzas junto con John Alexánder Villa, alias 'Macoco'.

Además, figuran los guerrilleros rasos Luis Pérez, alias 'Pisa Suave'; Ober Mazo Patiño; Jorge Adrián López, alias 'Galy' o 'Zarco'; Indira Yulieth Rúa, alias 'Camila'; Duván David Mesa, alias 'Ray'; Ebriston Orlando Arango, alias 'Parcero' y Javier Hernández, alias 'Cinco'.