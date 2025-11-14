Duro choque entre presidente y gobernador por versión de ataque donde murieron 13 policías en Amalfi

La recompensa de 5 millones de dólares que entregará Estados Unidos para quien brinde información que permita dar con la captura de los responsables de asesinar a 13 policías en Amalfi, Antioquia, generó un nuevo encontrón entre Gustavo Petro y Andrés Julián Rendón que usaron el X para, popularmente, tirarse la pelota sobre la responsabilidad del ataque armado.

El primero que salió a escena fue el presidente de la República, quien aseguró lo siguiente:

"El ataque en Amalfi es el desespero de un gobernador, olvidando que hace el jaguar, la espera paciente, afán que fue utilizado por la mafia, por tanto, por los ejércitos del narcotráfico que minan con bombas la zona de posible aterrizaje y esperan, y finalmente, por falta de planificación cuando se tenían ya datos de mina en la Policía”.

El certero mensaje de Petro fue contestado de inmediato por Andrés Julián Rendón, que fue contundente, y aseguró que:



"El ataque de Amalfi es responsabilidad de su gobierno que contemporiza con el crimen”, responsabilizando al Gobierno nacional al añadir que, “es culpa de su incapacidad ejercer con liderazgo, determinación y sensatez como comandante en jefe de nuestros soldados y policías”.

Pero allí no quedó la discusión, porque el gobernador de Antioquia aseguró que la mafia a la cual hizo referencia Gustavo Petro es la de alias 'Calarcá', señalado responsable del ataque terrorista que acabó con la vida de los policías y según Rendón es con quien negocia el Gobierno nacional y, “el mismo que convirtió en gestor de paz y ordenó dejar en libertad luego de ser capturado en Antioquia por el Ejército”.

Por último, y teniendo en cuenta que el atentado ocurrió cuando los uniformados realizaban labores de erradicación de cultivos, el presidente de la República le lanzó una pulla al mandatario departamental insinuando que, “en el fondo una irresponsabilidad, actuar en un territorio sin la voluntad del campesinado”.

