Mindefensa respondió sobre ataque a Policía en Amalfi, Antioquia, en debate de moción de censura

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fue citado a la plenaria de la Cámara de Representantes para que respondiera por la situación de seguridad que se vive en algunas zonas del país, pero también por el ataque que se registró el pasado 21 de agosto contra dos helicópteros de la Policía, un hecho que dejó un saldo de 13 policías asesinados en Amalfi, Antioquia.

Sánchez respondió que los agentes fueron enviados a la zona bajo todos los protocolos que se requieren para realizar una operación antinarcóticos.

“Fueron a cumplir una misión antinarcóticos, cumpliendo absolutamente todos los protocolos, a erradicar los cultivos ilegales. Nos decían: ‘¿Por qué los envían a esa zona?’. Entonces, ¿a quién enviamos? ¿A los bomberos?”, señaló el ministro de Defensa.

Disidencias derriban helicóptero en Amalfi el 21 de agosto de 2025 Foto: pantallazo video suministrado

También reveló que el presidente Gustavo Petro, una vez se dio el atentado, ordenó el bombardeo contra las disidencias para poder evacuar a los policías que estaban en la zona.

“Se enviaron aviones Super Tucano, Arpía y el presidente dijo: ‘Bombardeen si es el caso’. Dio la orden, pero las condiciones no estaban dadas para eso, había viviendas cercanas y se podía producir un daño colateral enorme. Se hicieron cuatro intentos para extraer a nuestros hombres, pero la amenaza era tan grande que si podía aterrizar un helicóptero en otro lado podía también explotar, ¿o sabíamos en ese momento si no habían campos minados en otro lugar?”, agregó Sánchez.

El próximo 24 de septiembre a las 2:00 de la tarde se va a votar la moción de censura contra el ministro Sánchez.