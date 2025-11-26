En barrio Antioquia de Medellín delincuentes tenían en techos droga escondida para evitar capturas

Capturan a cinco integrantes del grupo criminal La 24 en nuevos operativos en el Barrio Antioquia, en Medellín. Fueron dos operativos simultáneos en el que fueron incautados dosis de marihuana, cocaína, anfetaminas, popper, LSD y hasta 22 manuscritos de la contabilidad interna de la organización.

La intervención se llevó a cabo tras la reciente incautación de seis toneladas de droga que, según las autoridades, estaban destinadas a surtir las rentas criminales en este sector.

En los allanamientos y verificaciones en vía pública, algunos de los señalados intentaron evadir a las autoridades ocultando su identidad con pasamontañas, mientras que otros trataron de escapar saltando por los techos de las viviendas. Todos fueron interceptados rápidamente por las unidades policiales.

Dentro de una de las residencias intervenidas se halló una plataforma metálica acondicionada para almacenar, dosificar y comercializar estupefacientes. Este espacio, reforzado con estructuras de acero, estaba diseñado para resistir allanamientos y dificultar el acceso de las autoridades.



#Video Capturan a cinco integrantes del grupo criminal “La 24” en nuevos operativos en el #BarrioAntioquia, en #Medellín. Fueron dos operativos simultáneos en el que fueron incautados dosis de marihuana, cocaína, anfetaminas, popper, entre otros. #MañanasBlu @PoliciaMedellin pic.twitter.com/Q33mhMa9FM — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) November 26, 2025

En el operativo fueron incautados 6.000 gramos de marihuana, 365 gramos de cocaína, 24 pastillas de anfetaminas, 40 mililitros de popper, siete sobres de LSD, además de varios celulares, dinero en efectivo y 22 manuscritos con la contabilidad interna de la organización.

“Después de la incautación de 6 toneladas de droga que pretendían distribuir precisamente en ese sector, logramos un nuevo golpe contundente gracias al trabajo articulado con el grupo de antinarcóticos y de tareas especiales del CPI de la Fiscalía de Medellín en articulación con nuestra policía y con nuestra secretaría de seguridad, operativos que incluyeron tres allanamientos y varios registros en vía pública”, afirmó el secretario de Seguridad, Manuel Villa.

Entre los capturados figuran cuatro ciudadanos venezolanos y un colombiano que registran siete detenciones previas, así como una condena por tráfico de estupefacientes, lo que, según la Policía, evidencia la persistencia de estas redes delictivas en la zona.