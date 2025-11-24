En vivo
EE.UU. pide a Gobierno y entes de control agilizar indagaciones sobre archivos de alias 'Calarcá'

Portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que el Gobierno de Donald Trump está al tanto de la información.

