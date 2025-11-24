EE.UU. pide a Gobierno y entes de control agilizar indagaciones sobre archivos de alias 'Calarcá'

El informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que puso al descubierto que en los computadores, USB y celulares decomisados a alias Calarcá en julio del 2024 hay información de una presunta relación entre las disidencias y altos funcionarios del Estado ahora tiene repercusiones internacionales.

Portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que el Gobierno de Donald Trump está al tanto de la información y que es necesario que el Gobierno y las entidades de control agilicen las tareas para esclarecer la situación.

“Estamos al tanto de informes que alegan vínculos entre altos funcionarios de la Administración Petro y disidentes de las FARC (Organización Terrorista Extranjera). Dada nuestra histórica y estrecha cooperación en materia de seguridad, instamos a la Administración Petro, a la Fiscalía y a otras instituciones colombianas a investigar exhaustivamente estas acusaciones y tomar las medidas pertinentes”, informó el portavoz a periodistas de la Casa Blanca.

Y es que el proyecto de la Paz Total así como la expansión de los grupos ilegales en Colombia, han sido temas sobre los que la administración Trump ha tenido la lupa puesta. Incluso el deterioro en materia de seguridad, aumento de cultivos de hoja de coca y presuntas relaciones con narcotraficantes, son algunos de los motivos detrás de la desertificación y la incursión en la lista Clinton del presidente Gustavo Petro.



Disidencias de las Farc Foto: AFP

Otra de las molestias de Estados Unidos ha sido la negativa del Gobierno de avalar extradiciones de narcotraficantes como alias ‘Araña’, líder de los Comandos de Frontera; alias 'HH', comandante de Comuneros del Sur y Willinton Henao Gutiérrez, alias 'Mocho Olmedo', cuyo polémico tratamiento por parte del Gobierno también fue revelado por Noticias Caracol.

Mocho Olmedo es el segundo al mando del Frente 33 de las disidencias de las FARC y, según la Unidad Investigativa, estuvo 55 días protegido por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en Bogotá. Durante ese tiempo no fue llevado a la cárcel La Picota, a pesar de tener órdenes de captura y una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos.

La DNI justificó su custodia alegando “motivos de seguridad nacional” y defendió que se trataba de proteger una “fuente humana”. Sin embargo, esta situación generó fuertes críticas porque no hubo una orden judicial clara para mantenerlo en ese lugar ni un registro oficial del paradero durante las 8 semanas.

La Corte Suprema de Justicia intervino al detectar la irregularidad y exigió explicaciones a la Fiscalía. Finalmente, el 8 de abril de 2025, la DNI entregó a “El Mocho Olmedo” a la Fiscalía, y fue trasladado a la cárcel La Picota.