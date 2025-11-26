Petro advierte ofensiva directa contra disidencias de Calarcá si se comprueba infiltración

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro respondió a una declaración de la fiscal Luz Adriana Camargo, quien afirmó no tener información sobre la presunta infiltración en el Gobierno a través del general Juan Miguel Huertas y del director de Inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía.

La fiscal también señaló que dicha información tampoco estaba en poder de la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado, sino únicamente en una fiscal de Medellín.

Negociadores llegan a Bogotá para informar a Petro sobre diálogos con disidencias de Calarcá Foto: Presidencia - Juan Cano / AFP

“Yo lamento que la Policía Judicial, que en este caso es la Dijín, que probablemente advirtió la existencia de esa información, no la haya alertado ni informado para poder actuar más rápidamente, y no por conducto de una filtración, como efectivamente ha sucedido”, dijo Camargo.

En respuesta, el presidente Gustavo Petro aseguró que nunca conoció la información de la Dijín ni de la Fiscalía en Antioquia. “Esperaron 16 meses para entregarla, pero a la prensa. Si fuese cierta la información, se hubiera reaccionado de inmediato. Ahora esperamos que se valide o no la información en prensa mediante métodos científicos”, escribió.



Estas declaraciones evidencian un cambio de postura del mandatario, quien inicialmente aseguró que la información era falsa y defendió al general Huertas y al director de la DNI, Wilmar Mejía. Ahora señala que esperará los resultados de las investigaciones para tomar decisiones.

En otro trino, el presidente lanzó además una advertencia a las disidencias de Calarcá, en caso de comprobarse que usaron el proceso y las negociaciones de paz para delinquir.

“Las disidencias de Iván Mordisco, miembro de la junta del narcotráfico, están bajo ataque; y las disidencias que llevan negociación sin cese al fuego, si se comprueba que usaron el proceso para delinquir, recibirán el mismo tratamiento”, afirmó Petro.