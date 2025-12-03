Él era el hombre que murió de manera repentina en un programa de televisión

La televisión de República Dominicana vivió un momento de conmoción este miércoles 3 de diciembre, cuando un invitado murió de forma repentina durante la transmisión en vivo del programa matutino El Café de Diario 55. El hecho quedó registrado en video y se viralizó rápidamente en redes sociales, generando impacto y consternación entre la audiencia.



¿Quién era Mario Ureña?

El espacio había preparado un debate sobre la situación actual del transporte en el país, tema para el cual fue invitado Mario Ureña, reconocido líder transportista, comunicador y promotor turístico. Durante años, Ureña se destacó por impulsar el turismo local y promover la gastronomía dominicana, lo que le ganó reconocimiento en distintos sectores.

La grabación muestra cómo la conversación avanzaba con normalidad hasta que, de manera inesperada, Ureña comienza a desvanecerse frente a las cámaras. En un inicio, los demás participantes parecen no comprender lo que ocurre, pero segundos después la gravedad de la situación se hace evidente.

Poco tiempo después se confirmó su fallecimiento. De acuerdo con las primeras informaciones, la causa habría sido un infarto fulminante, aunque las autoridades continúan investigando para establecer con precisión lo ocurrido.

EL fundador de la Ruta SO. Mario Ureña, murió este miércoles tras sufrir un paro cardíaco mientras ofrecía una entrevista en el proarama El Café de Diario 55.

https://t.co/ejGMkAccAu pic.twitter.com/VPhpfeyjMy — PING (@_ErreTe) December 3, 2025

La muerte de Mario Ureña ha generado un profundo pesar entre colegas, televidentes y el sector transportista, debido no solo al carácter repentino del hecho, sino también al lugar en el que ocurrió: en plena transmisión en vivo, frente a miles de espectadores.



El programa El Café de Diario 55 no se ha pronunciado aún sobre el incidente en detalle, pero se espera que en las próximas horas se entregue información oficial sobre lo ocurrido y sobre las investigaciones en curso.