Muere hombre mientras era entrevistado en programa de televisión en vivo

Un episodio ocurrido durante una transmisión en directo en pleno programa de televisión ha causado conmoción en redes sociales, luego de que circulara un video en el que un invitado pierde la vida frente a las cámaras.

La grabación, difundida masivamente durante las últimas horas, muestra cómo la conversación transcurría con normalidad hasta que, repentinamente, uno de los participantes comienza a desvanecerse mientras los presentes intentan entender lo que sucede.

Fue solo después de que se viralizara el clip que se conocieron los detalles del hecho. El incidente ocurrió en un espacio televisivo de República Dominicana, donde se desarrollaba una mesa de análisis sobre la crisis en el sector transporte.

El invitado afectado fue Mario Ureña, reconocido dirigente transportista, quien había sido convocado para ofrecer su visión sobre el conflicto que atraviesa actualmente el gremio. Su intervención formaba parte de la edición matutina del programa “El Café de Diario 55”.



EL fundador de la Ruta SO. Mario Ureña, murió este miércoles tras sufrir un paro cardíaco mientras ofrecía una entrevista en el proarama El Café de Diario 55.

Testigos en el set relataron que Ureña participaba activamente en la conversación cuando, de un momento a otro, mostró signos de malestar. En cuestión de segundos, se desplomó en su asiento, generando alarma entre los panelistas y el equipo técnico. La producción decidió cortar de inmediato la transmisión en vivo mientras los presentes trataban de auxiliarlo.

Poco después arribaron los servicios de emergencia, quienes intentaron reanimarlo sin éxito. Finalmente, confirmaron su fallecimiento en el lugar. Las primeras hipótesis apuntan a que habría sufrido un infarto fulminante, aunque las autoridades ya iniciaron las investigaciones de rigor para esclarecer completamente las causas.