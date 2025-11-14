Murió presentadora de televisión de 43 años en trágico accidente aéreo: esto se sabe

La industria del entretenimiento en Sudáfrica atraviesa un momento de profundo pesar tras confirmarse la muerte de la reconocida chef, escritora y presentadora de televisión Mynie Steffens, quien falleció a los 43 años en un accidente aéreo registrado en la provincia de Cabo Oriental.

Según informaron medios internacionales y los servicios de emergencia locales, Steffens, quien además era pilota certificada, se encontraba fumigando cultivos en una granja de Patensie cuando el helicóptero que operaba chocó contra cables de alta tensión. El impacto provocó que la aeronave perdiera el control y se estrellara en el lugar.

Las autoridades señalaron que la presentadora era la única ocupante del helicóptero al momento del siniestro. Pese a la rápida movilización de los equipos de rescate, no fue posible salvarla.

Steffens, conocida por su trabajo al frente del programa “Speel met Vuur”, había construido una destacada carrera en la televisión sudafricana gracias a su talento culinario y a su cercanía con la audiencia. Su fallecimiento generó una ola de mensajes de condolencia por parte de colegas, amigos y seguidores, quienes lamentaron la repentina pérdida.



Las investigaciones sobre las causas del accidente continúan, aunque las primeras versiones apuntan a que el choque con los cables de alta tensión fue determinante en el desplome de la aeronave.