Reportan tiroteo en la casa de reconocida actriz: su hijo estaba en el lugar

El pasado fin de semana, la tranquilidad de la actriz mexicana Vanessa Guzmán se vio alterada tras registrarse un presunto ataque armado en su residencia ubicada en El Paso, Texas. De acuerdo con medios locales, en el momento del tiroteo se encontraba dentro del inmueble su hijo José Uberto, de 17 años, fruto de su relación con el actor uruguayo Uberto Bondoni.

El incidente generó gran preocupación entre los seguidores de la también fisicoculturista, quien más tarde emitió un comunicado oficial para aclarar lo sucedido. Guzmán aseguró que el ataque no fue dirigido contra ella ni contra su hijo, e informó que ambos se encuentran fuera de peligro. Asimismo, pidió respeto y prudencia mientras avanzan las investigaciones.

“Afortunadamente, ambos estamos bien. Por el momento no puedo ofrecer más detalles, ya que las autoridades estadounidenses están llevando a cabo las indagaciones correspondientes”, señaló la actriz en su comunicado publicado en redes sociales.

El periodista Jorge Carbajal, del programa En Shock, fue uno de los primeros en dar a conocer la noticia, confirmando que la vivienda de la actriz había sido baleada, aunque sin dejar víctimas ni heridos. “Las autoridades locales ya iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar quiénes fueron los responsables”, precisó el comunicador.



Unos días después, Univision reportó que Guzmán asistió a un evento en la Ciudad de México, donde fue captada visiblemente afectada tras recibir una llamada telefónica. En declaraciones a Junket Entretenimiento, la protagonista de Soltero con hijas manifestó entre lágrimas: “Gracias a Dios todo está bien, fue un buen susto… creo que más adelante compartiré algo, pero por ahora no puedo hablar”.

Con esta declaración, Vanessa Guzmán buscó tranquilizar a sus seguidores y aclarar las versiones que circulaban en redes sociales sobre el posible móvil del ataque. Hasta el momento, las autoridades de Texas continúan investigando para identificar a los responsables del tiroteo y determinar las causas del violento incidente.