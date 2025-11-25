Hombre murió 6 minutos y su revelación sobre lo que vio en “el más allá” causó conmoción

Un ciudadano estadounidense se hizo viral tras contar, más de tres décadas después, la experiencia cercana a la muerte que vivió cuando era joven. Se trata de John Davis, hoy de 59 años, quien aseguró haber permanecido muerto durante seis minutos tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en medio de una cirugía, episodio que marcó su vida y cuya descripción ha causado conmoción.

El caso resurgió luego de que Davis participara en una entrevista difundida el pasado 13 de noviembre por varios medios británicos y por el pódcast de YouTube Next Level Soul, donde relató en detalle lo ocurrido cuando tenía 21 años.

La historia se remonta a 1987, cuando Davis visitaba la casa de sus padres y decidió salir a dar un paseo en motocicleta. Durante el recorrido, una ardilla se atravesó en la vía; al intentar esquivarla, perdió el control y terminó estrellándose contra un árbol. El impacto le provocó graves lesiones en los tendones de la mano derecha, por lo que tuvo que ser sometido a una cirugía reconstructiva.

Mientras era intervenido, sufrió una reacción adversa a la anestesia que derivó en un paro cardíaco. Fue en ese momento, según su testimonio, cuando comenzó la experiencia que él describe como una ECM (experiencia cercana a la muerte).



“El edificio más perfecto que he visto”

Davis aseguró que, al perder la conciencia, se encontró en un imponente edificio de mármol que calificó como “el más hermoso y perfecto” que pudiera imaginar. Dijo haber visto puertas ornamentadas, largas mesas también de mármol y una serie de túneles que le recordaron al Templo de Artemisa en Turquía.



Según su relato, allí escuchó a alguien que se presentó como Alan, una especie de guía espiritual que lo acompañó durante todo el recorrido. “Nunca vi a esta persona, pero me hablaba y describía lo que había a mi alrededor. Me dijo que ese lugar era un centro de guía espiritual”, declaró.

El hombre afirmó que luego fue conducido a un jardín amplio donde, según él, las personas fallecidas se reencuentran con familiares que ya han partido. Posteriormente, dijo haber llegado a un espacio que permitía observar diferentes momentos de su vida “como si fueran películas”, escenas que mostraban diversas etapas de su existencia.



“Debes decirles que la muerte no existe”

En la parte final del trayecto, Davis contó que su guía lo llevó ante la presencia de un hombre envuelto en una luz tan intensa que no pudo distinguir su rostro. Solo logró ver una túnica que le cubría la cabeza y una faja roja alrededor de la cintura. “Levantó las manos y dijo: ‘Debes decirles que la muerte no existe’. En ese preciso instante, desperté en el hospital rodeado de médicos”, afirmó.