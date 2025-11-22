Descubrió a su exnovia con otro hombre y causó una tragedia: “Así los quería encontrar”

En el barrio Juan Domingo Perón, en la ciudad de Clodomira, Santiago del Estero, dejó a un joven gravemente herido y a un hombre detenido. La agresión se produjo cuando un sujeto ingresó por la fuerza a la casa de su exnovia, la encontró acompañada por otro hombre y lo atacó con un cuchillo.

De acuerdo con la denuncia, la víctima, identificada como Yohana Morales Diósquez, de 35 años, había terminado la relación con su expareja el año pasado tras sufrir episodios de violencia de género. Sin embargo, el agresor, Álvaro Argañarás, conocido en la zona por el apodo de “Papá”, llegó de madrugada al domicilio y comenzó a golpear la puerta mientras gritaba: “¡Abrí la puerta, ya sabía que estabas con alguien; así los quería encontrar!”.

Al no recibir respuesta, el hombre pateó el portón, forzó las rejas de dos ventanas e irrumpió en la vivienda. En ese momento, Morales Diósquez se encontraba acompañada por un amigo, Nelson Domínguez, de 27 años. Según relató la mujer, Argañarás ingresó profiriendo insultos y amenazas, y de inmediato se abalanzó sobre el joven.

Durante la pelea, el atacante tomó un cuchillo de la cocina y se lo clavó en el pecho a Domínguez. La mujer intentó detenerlo, pero “Papá” la sujetó del cabello y la arrastró hasta la vereda antes de que ella lograra escapar hacia la casa de una vecina para pedir ayuda.



La Policía y una ambulancia llegaron minutos después. Domínguez fue encontrado tendido sobre un charco de sangre y recibió los primeros auxilios en el lugar. Posteriormente fue trasladado al Hospital Regional, donde permanece internado en estado crítico.

En tanto, personal de la División Criminalística realizó las pericias en el domicilio y secuestró un par de ojotas, un teléfono celular y un cuchillo tipo carnicero, elementos que serán analizados como parte de la investigación.

Morales Diósquez radicó la denuncia formal por lesiones y daños. La fiscalía ordenó la captura de Argañarás, quien fue detenido horas más tarde y quedó a disposición de la Justicia. Las autoridades continúan con las actuaciones para esclarecer completamente lo ocurrido.