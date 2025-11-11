Encuentran muerta a joven de 17 años; sospechoso confesó el crimen: “Se me fue la mano”

Las autoridades de Argentina investigan el feminicidio de Emilse Camila Barrera, una joven de 17 años cuyo cuerpo fue hallado en un terreno baldío de la ciudad de Frías, provincia de Santiago del Estero. De acuerdo con la información preliminar, la adolescente habría muerto por estrangulamiento manual, según los resultados de la autopsia.

El hallazgo se produjo el pasado fin de semana, luego de que vecinos de la zona alertaran a la policía al notar algo inusual cerca de un camino rural. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la joven sin vida, con marcas en el cuello y rastros de sangre en el rostro. No se detectaron signos de robo, por lo que desde el principio se sospechó de un ataque violento.

El principal sospechoso, identificado como Raúl Eduardo Pallares, de 37 años, fue detenido tras las primeras diligencias. El hombre, vecino de la víctima, habría reconocido haber tenido contacto con Emilse horas antes de su desaparición y, durante su declaración, pronunció una frase que estremeció a los investigadores: “Se me fue la mano”.

Fuentes judiciales confirmaron que el detenido tenía antecedentes por abuso sexual y había cumplido condena años atrás, lo que refuerza la hipótesis de un crimen en contexto de violencia de género. En un allanamiento en su domicilio, las autoridades encontraron ropa con rastros de sangre y el teléfono de la víctima, oculto en una habitación.



Los exámenes forenses revelaron una fractura en el hueso hioides, lesión característica de la asfixia por estrangulamiento, además de signos de defensa, lo que sugiere que la joven intentó resistirse al ataque.

La fiscal del caso solicitó la prisión preventiva de Pallares mientras continúa la investigación. Asimismo, dos personas más, una mujer identificada como Dolores Estefanía del Carmen y un hombre llamado René Roberto Juárez, fueron detenidas de manera preventiva por haber tenido contacto con Emilse en las horas previas a su muerte.

Las autoridades analizan las cámaras de seguridad de la zona para determinar si la joven fue trasladada o atacada en el lugar donde se halló su cuerpo. Si se comprueba la responsabilidad del sospechoso, podría enfrentar una pena de prisión perpetua por homicidio agravado por mediar violencia de género, según lo establece la legislación argentina.