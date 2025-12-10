En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Temblor
María Corina Machado
Salario mínimo
Donald Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Motor  / Las 5 marcas de carros que han ido al mecánico en 2025, según nuevo estudio

Las 5 marcas de carros que han ido al mecánico en 2025, según nuevo estudio

Un informe de Recomotor encontró las marcas que más y menos han ido al taller durante este año y su fallas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad