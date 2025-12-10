Las 5 marcas de carros que han ido al mecánico en 2025, según nuevo estudio

Publicidad
La fiabilidad automotriz continúa siendo una de las principales preocupaciones para quienes buscan mantener un vehículo en buen estado a largo plazo. Para conocer qué tan expuesto está un conductor a reparaciones costosas, salen año a año listados de los carros más confiables o los que más estuvieron en el mecánico.
A partir de esa premisa, un nuevo análisis elaborado por Recomotor, con datos recopilados en más de 10.000 talleres de España, revela cómo se ha comportado el parque automotor en 2025 y qué marcas han sido protagonistas en visitas al mecánico.
El informe, publicado por la plataforma especializada en distribución de recambios recuperados, identifica tendencias de reparación, tipos de averías más frecuentes y el comportamiento de distintas marcas frente al mantenimiento. Sus resultados permiten entender el estado real de los vehículos en circulación y cómo han evolucionado las fallas mecánicas, eléctricas y electrónicas.
Una vez analizados los grupos con mejor rendimiento, el estudio detalla cuáles han sido las marcas con más entradas al mecánico en lo que va de 2025. Este listado —construido a partir del volumen de intervenciones registradas— incluye tanto fabricantes europeos tradicionales como marcas emergentes.
Las cinco marcas con mayor presencia en los talleres, según Recomotor, son:
Recomotor indica que estos fabricantes concentran un mayor número de intervenciones relacionadas con sistemas eléctricos, suspensión, alimentación y fallas recurrentes en componentes críticos.
El documento también destaca un patrón consistente: las firmas japonesas y coreanas se consolidan entre las más estables. Según Recomotor, Toyota, Honda y Kia encabezan el grupo con menor cantidad de intervenciones por vehículo. A este conjunto también se suma Skoda, que se mantiene con índices reducidos de averías recurrentes.
De acuerdo con la plataforma, estos fabricantes presentan menos problemas en áreas como sistemas eléctricos, componentes mecánicos y fallas de mantenimiento programado, lo que refuerza su posición entre las marcas con mejor comportamiento técnico.
El informe también clasifica los tipos de avería. La caja de cambios y la transmisión se ubican como los sistemas con más intervenciones registradas en 2025, seguidos por fallas de motor e inyección, averías eléctricas, problemas de frenos, dirección, suspensión y sistemas de alimentación.
Dentro de estas categorías, Recomotor detalla qué marcas presentaron mayor recurrencia:
El estudio señala que los motores y las cajas de cambios continúan siendo los recambios más solicitados en 2025, seguidos de sistemas de frenos y componentes electrónicos. Asimismo, los datos muestran cuáles fueron las marcas que más demandaron piezas recuperadas a lo largo del año: Citroën, Volkswagen, Seat, Peugeot y Renault.