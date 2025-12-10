Unicef solicita 27,1 millones de dólares para crisis humanitaria que afecta a la niñez en Colombia

Unicef alertó que 14,1 millones de niños y niñas en América Latina y el Caribe necesitarán asistencia humanitaria en 2026 debido al aumento del desplazamiento forzado, la migración, la violencia armada y los desastres climáticos en la región. En su nuevo llamado de Acción Humanitaria para la Infancia, el organismo señala que estos factores continúan afectando de manera directa a países como Colombia, donde persisten múltiples desafíos humanitarios.

Aunque el informe presenta un panorama regional, Colombia ocupa un lugar central por el impacto del conflicto armado interno y el aumento del desplazamiento de menores. Según los datos divulgados por Unicef, el país registró más de 450 casos de reclutamiento de niños por grupos armados durante el último año, una cifra que evidencia la continuidad de dinámicas de violencia que afectan gravemente a la niñez y a sus comunidades.

Además, los movimientos migratorios que atraviesan la región también tienen implicaciones directas en el territorio colombiano. Reportes citados por Unicef indican que uno de cada cinco migrantes que transitan por Panamá rumbo a Colombia son niños y niñas, muchos de ellos expuestos a riesgos como trata de personas, explotación, abuso o ahogamiento durante la ruta. Esta situación presiona la capacidad de respuesta en zonas fronterizas, donde el acceso a servicios básicos es limitado.

A estos retos se suman los efectos de los desastres relacionados con el clima. La región ha enfrentado inundaciones, sequías y tormentas severas que han sobrecargado los sistemas locales de respuesta. Aunque el huracán Melissa afectó principalmente al Caribe, situaciones similares han impactado a Colombia en años recientes, especialmente en municipios con alta vulnerabilidad ambiental. Unicef indica que estos eventos aumentan la necesidad de fortalecer la preparación y la capacidad de respuesta ante emergencias en el país y en la región.



En su llamamiento humanitario, la organización solicita 581,3 millones de dólares para responder a las crisis en América Latina y el Caribe, de los cuales 27,1 millones están dirigidos específicamente a Colombia, con el fin de cubrir necesidades críticas de 254.800 personas, incluidos más de 180.000 niños y niñas. Estos fondos buscan reforzar acciones de protección, acceso a agua segura, educación, salud y apoyo psicosocial.

En palabras de su Director Regional, Roberto Benes, “si no actuamos ahora, no solo estamos poniendo en riesgo su seguridad y bienestar, sino también la estabilidad de los países y las sociedades”.

La organización insistió en la necesidad de fortalecer los sistemas de protección y respuesta en países como Colombia, donde miles de niños siguen expuestos a riesgos relacionados con el conflicto y la movilidad humana, y dependen de apoyo humanitario para garantizar su derecho a la protección, el desarrollo y el acceso a servicios esenciales.