En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Temblor
María Corina Machado
Salario mínimo
Donald Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Unicef solicita 27,1 millones de dólares para crisis humanitaria que afecta a la niñez en Colombia

Unicef solicita 27,1 millones de dólares para crisis humanitaria que afecta a la niñez en Colombia

Unicef estima que 14,1 millones de niños en América Latina y el Caribe requerirán asistencia en 2026, mientras Colombia enfrenta reclutamiento infantil, desplazamientos y efectos de desastres que presionan la respuesta humanitaria.

Publicidad

Publicidad

Publicidad