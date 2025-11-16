ONU Derechos Humanos condenó reclutamiento de menores tras la muerte de 7 adolescentes en Guaviare

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia condenó de manera categórica el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años y exigió la liberación inmediata y en condiciones de seguridad de todos los menores que permanecen en poder de grupos armados ilegales.

El organismo internacional expresó su profunda preocupación tras la confirmación de la Defensoría del Pueblo y Medicina Legal sobre la muerte de tres niños y cuatro niñas durante hostilidades registradas en Guaviare, el pasado lunes 10 de noviembre. Según la entidad, los menores habían sido reclutados por un grupo armado ilegal y estaban siendo utilizados en el marco del conflicto.

“Los grupos armados ilegales son responsables de exponer a alto riesgo a la niñez y de utilizarla como escudo humano. Urgimos al Estado a hacer todos los esfuerzos necesarios para proteger a la niñez, en particular, para prevenir el reclutamiento y uso de menores de 18 años por parte de grupos armados no estatales”, señalaron a través de su cuenta de X.

La ONU recordó que el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional prohíben el reclutamiento de menores y consideran esta práctica un crimen de guerra.



Asimismo, llamó a las Fuerzas Militares a extremar precauciones en operaciones y labores de inteligencia para evitar nuevas afectaciones a menores víctimas de estos grupos ilegales.

Finalmente, el organismo expresó sus condolencias a las familias de los siete menores fallecidos e insistió en la necesidad de proteger de manera efectiva a la niñez en zonas de conflicto.