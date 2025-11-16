En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / ONU Derechos Humanos condenó reclutamiento de menores tras la muerte de 7 adolescentes en Guaviare

ONU Derechos Humanos condenó reclutamiento de menores tras la muerte de 7 adolescentes en Guaviare

La oficina en Colombia pidió reforzar la protección de la niñez y extremar precauciones en operaciones militares para evitar nuevas tragedias.

