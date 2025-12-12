En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Cayó red que vendía identidades falsas: funcionario de Registraduría tramitaba cédulas de migrantes

Cayó red que vendía identidades falsas: funcionario de Registraduría tramitaba cédulas de migrantes

Tres capturados movían extranjeros desde República Dominicana hasta Medellín y Córdoba para sacarles registros civiles, cédulas y pasaportes colombianos con los que viajaban a EE. UU. y Europa.

