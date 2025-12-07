En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Inflación
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Cae ‘alias Zarco’ presunto integrante de las disidencias por más de 13 homicidios en el Tolima

Cae ‘alias Zarco’ presunto integrante de las disidencias por más de 13 homicidios en el Tolima

Fue capturado un presunto integrante del frente Ismael Ruiz que opera al servicio de las disidencias de Iván Mordisco por una ola de homicidios y delitos en el Tolima. El hombre no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.

Publicidad

Publicidad

Publicidad