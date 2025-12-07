Cae ‘alias Zarco’ presunto integrante de las disidencias por más de 13 homicidios en el Tolima

Se trata de José Ignacio Bustos Ruiz, alias 'Zarco', quien, según la Fiscalía, sería el responsable de más de 13 asesinatos en el departamento del Tolima, entre ellos el de un firmante de paz y un integrante de la comunidad LGTBIQ+. Bustos estaría también relacionado con el transporte de armamento ilegal, intimidaciones a la comunidad y disputas con otras estructuras por el control del territorio.

De acuerdo con el fiscal del caso, los delitos se cometieron en San Antonio, al sur del departamento del Tolima, entre 2023 y 2024. El 7 de agosto de 2023 asesinó a Juan Manuel Céspedes Tique, miembro de la comunidad LGTBIQ+, y el 29 de octubre mató a Cenober Aguiar Mayor en la vereda El Diamante, un firmante de paz. Ese mismo día, Bustos asesinó a otro hombre que se encontró durante la huida luego de cometer el homicidio.

“Arribaron por la parte alta o barranco de dicho lugar en la motocicleta usted, José Ignacio Bustos Ruiz, con el fin de localizar entre la multitud a la víctima Zenover Aguiar Mayor, a quien, una vez identificado, usted se le acercó y le causó la muerte al accionar sobre su cuerpo un arma de fuego tipo revólver de carga única, ocasionándole seis impactos. En el intermedio de la huida, al advertir que se acercaba una motocicleta detrás de ustedes, se detienen y esperaron a que llegaran los ocupantes de dicho automotor. Hicieron bajar de esa motocicleta, desenfundar el arma de fuego y dispararon, impactando en tres oportunidades”, explicó el fiscal.

Como José Ignacio Bustos Ruiz, alias Zarco, fue identificado un señalado integrante de la estructura Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc, que estaría involucrado en una ola de homicidios en Tolima que dejó 13 personas muertas, entre ellas un firmante de paz. Los crímenes… pic.twitter.com/m9WJ9AEvRM — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) December 7, 2025

La Fiscalía encontró material probatorio no solo de estos homicidios, sino también de su rol como transportador de armas ilegales para las estructuras Ismael Ruiz y de avisar los movimientos de la Policía, el Ejército y los líderes sociales.

La entidad le imputó los delitos de homicidio; concierto para delinquir; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, cargos que Bustos no aceptó.