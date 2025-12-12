Mujer que habría enviado frambuesas con talio que envenenaron niñas estaba en el país: abogado

El abogado penalista Majer Abushihab, representante de la familia Forero, cuyas niñas fueron víctimas de un envenenamiento con talio en Bogotá, ofreció detalles cruciales sobre la investigación que adelanta la Fiscalía.

El proceso investigativo ha sido catalogado como profundo, minucioso y fundamentalmente respaldado en evidencia de toda índole. La Fiscalía está rastreando varias hipótesis que podrían involucrar a más personas, aunque ya hay elementos objetivos que comprometen seriamente la responsabilidad de la señora Zulma Guzmán, la presunta responsable.



El mecanismo de entrega

Uno de los puntos clave aclarados por el abogado es el rol del mensajero que entregó las frambuesas contaminadas. Majer Abushihab enfatizó que el mensajero fue instrumentalizado y que la Fiscalía tiene esto "muy develado".

Esta persona trabajaba con varias aplicaciones de domicilios y ha entregado información muy valiosa para la investigación. El abogado es enfático en que el domiciliario no tiene nada que ver con el plan criminal.

Respecto a la entrega, se reveló que el mensajero llegó inicialmente con lo que dijo ser un regalo, pero no fue recibido porque la familia no había solicitado nada. El domiciliario se fue de la casa, pero luego regresó e insistió en que el paquete era para una persona específica del núcleo familiar.



Este regreso e insistencia se dio luego de que el mensajero fuera contactado por la persona que envió las frambuesas, utilizando contactos telefónicos. Bajo el entendimiento de que se trataba de un regalo, la familia lo recibió.

Ubicación

La Fiscalía, a través de la doctora Elsa Reyes, ha llevado a cabo un ejercicio "muy juicioso" para identificar y rastrear el origen del talio, una sustancia prohibida que solo se utiliza para procesos industriales muy concretos. El rastreo a través de canales oficiales ha permitido identificar posibles fuentes y potenciales destinos del talio.

Sobre la ubicación de la presunta responsable, Zulma Guzmán, surgieron dudas sobre si la orden se había realizado desde Argentina. El abogado aclaró que Zulma Guzmán estaba en Colombia al momento de los hechos.

Aunque existen vínculos técnicos con Argentina, la llamada, el pedido y la orden de las frambuesas se hicieron en Bogotá. La Fiscalía cuenta con pruebas técnicas, incluyendo ejercicios con teléfonos y ubicaciones, para rastrear los puntos de contacto con la sindicada, lo que incluso permitió obtener una orden de captura internacional.



Hipótesis de envenenamiento sistemático

El caso actual, que cobró la vida de la niña Emilia y afectó a Inés, se está investigando bajo la hipótesis de un posible envenenamiento sistemático. Esta línea investigativa busca conectar este suceso con el fallecimiento de la señora Alicia Graham Sardi hace cuatro años, ya que en ambos eventos se encontró talio y las personas pertenecen a un mismo núcleo familiar.

Esta identidad de sucesos y el paso del tiempo de alrededor de cuatro años hacen que la hipótesis de conexión sea "absolutamente plausible".

En cuanto al móvil del crimen y la víctima específica, el abogado explicó que existe la posibilidad de que el veneno estuviera dirigido al padre de la familia, o que pudiera haber estado destinado a todos los miembros. Si bien el móvil no es estrictamente necesario para determinar un homicidio, probatoriamente sí da luces importantes para determinar el responsable.

