En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
María Corina Machado
Donald Trump
Final Liga BetPlay

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Mujer que habría enviado frambuesas con talio que envenenaron niñas estaba en el país: abogado

Mujer que habría enviado frambuesas con talio que envenenaron niñas estaba en el país: abogado

Uno de los puntos clave aclarados por el abogado es el rol del mensajero que entregó las frambuesas contaminadas. Majer Abushihab enfatizó que el mensajero fue instrumentalizado y que la Fiscalía tiene esto "muy develado".

Publicidad

Publicidad

Publicidad