Encuentran rastros de talio en familiares de niña asesinada: envenenamiento estaría desde antes

Encuentran rastros de talio en familiares de niña asesinada: envenenamiento estaría desde antes

Mientras avanza la búsqueda internacional de Zulma Guzmán Castro, nueva información sugiere que la contaminación con talio en la familia De Bedout habría ocurrido por años.

