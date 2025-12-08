En vivo
Terremoto en Japón
Jossimar Calvo
Plan retorno
Sorteo del Mundial

Santanderes  / Asesinaron a dos personas cerca de iglesia en Bucaramanga durante noche de velitas

Asesinaron a dos personas cerca de iglesia en Bucaramanga durante noche de velitas

Tras el hecho, que dejó un hombre y una mujer fallecidos, las autoridades revisan cámaras de seguridad para identificar a los sicarios.

