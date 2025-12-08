Asesinaron a dos personas cerca de iglesia en Bucaramanga durante noche de velitas

Mientras cientos de familias celebraban la tradicional noche de velitas, un hecho violento alteró la tranquilidad en el barrio Los Ángeles, al norte de Bucaramanga. Hacia las 11:30 de la noche del domingo 7 de diciembre, un ataque sicarial dejó como saldo dos personas muertas, en un violento episodio que ocurrió a pocos metros de una iglesia donde aún permanecían vecinos y niños encendiendo velas.

Según el informe preliminar, dos hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta el lugar aprovechando la aglomeración propia de la festividad. Llevaban cascos cerrados y gafas oscuras para ocultar su identidad. Testigos relataron que el parrillero descendió, caminó directamente hacia las víctimas y, sin mediar palabra, desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones.

Las víctimas fueron identificadas como Nataly Meza Bernal y Jonathan Arenas Duarte, quienes se encontraban conversando frente al templo católico del sector cuando fueron sorprendidos por los agresores. Meza Bernal recibió al menos cinco impactos de bala en el pecho, brazo y abdomen, mientras que Arenas Duarte fue herido en el brazo y el tórax. Ambos fueron trasladados por la comunidad al Hospital Local del Norte, pero fallecieron debido a la gravedad de las lesiones.

Las autoridades confirmaron que los responsables huyeron inmediatamente del lugar en la misma motocicleta en la que llegaron. Por ahora, avanzan en la recopilación de material probatorio y en la revisión de cámaras de seguridad del sector.



Fuentes policiales señalaron que Nataly Meza Bernal, conocida en el mundo delincuencial como 'Pepa Pig', tenía un historial judicial que incluía procesos por tráfico de estupefacientes, hurto calificado y lesiones personales. Sin embargo, por el momento no se ha confirmado si el doble homicidio estaría relacionado con antecedentes criminales o disputas ilegales en la zona.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía colaborar con información que permita ubicar a los responsables y recordaron que la línea 123 está habilitada para recibir denuncias de manera anónima. El caso ya está en manos de la Fiscalía.