Soacha confirma lanzamiento de Observatorio Urbano: ¿IA tomará las decisiones en el municipio?

Soacha dio un paso crucial para enfrentar dos de sus problemas más grandes: el crecimiento acelerado y la expansión de la informalidad en el municipio. Ante este panorama, la Administración Municipal lanzó oficialmente su Observatorio Urbano, una plataforma que integra y analiza datos del territorio en tiempo real, lo que permitirá tomar decisiones más acertadas y trazar la ruta hacia una “ciudad inteligente”.

De acuerdo con la Secretaría de Planeación, la herramienta nace como respuesta a un vacío histórico: Soacha no contaba con centralización de datos ni información consolidada que permitiera orientar políticas públicas con precisión.

El Observatorio reunirá información clave sobre movilidad, salud, espacio público, licenciamiento urbano, ambiente, infraestructura y emprendimiento. Todo con el propósito de encontrar mejores rutas para gobernar el municipio.

Lanzamiento de Observatorio Urbano Suministrada

¿IA tomará decisiones en Soacha? Así funcionará el Observatorio Urbano

Mucho se ha especulado sobre si la inteligencia artificial terminará tomando decisiones en Soacha. Desde la Secretaría de Planeación aclaran que la herramienta no reemplazará funcionarios ni actuará de manera autónoma. Su función será procesar, cruzar y georreferenciar información para que las secretarías puedan anticiparse a problemas y planear con mayor claridad.

El sistema utiliza tecnologías de análisis espacial desarrolladas junto a Esri Colombia, lo que permite identificar patrones del territorio y detectar fallas en licenciamiento, movilidad, uso del suelo y zonas críticas. La IA sirve como apoyo técnico, no como autoridad: ayuda a ordenar, pero no gobierna.

Publicidad

Este acceso abierto a los datos también reduce la posibilidad de irregularidades y permite que los ciudadanos consulten información sin realizar filas interminables.



Informalidad urbana en Soacha: el reto que impulsó la creación del Observatorio

El Observatorio también se convierte en una herramienta para leer la informalidad urbana, uno de los problemas más profundos del municipio. Soacha enfrenta barrios que crecen sin norma, construcciones que no pasan por curaduría y una presión constante sobre vías, servicios públicos y espacio público.

Los datos iniciales ya muestran señales:



La Comuna 1 y el Corregimiento 1 concentran la mayor cantidad de metros licenciados para construcción.

Las Comunas 3 y 4 presentan niveles muy bajos de licenciamiento, lo que podría reflejar desarrollos informales.

Además, la Alcaldía planea usar la plataforma para enfrentar congestiones crónicas, mejorar la gobernanza y fortalecer la articulación entre entidades. La herramienta también está diseñada para conectarse con los estándares del catastro multipropósito y con la información de la Región Metropolitana, lo que facilitará la interoperabilidad con Bogotá y otros municipios.



Decisiones basadas en datos: la apuesta de Soacha

Uno de los impactos más relevantes será en la ruta de inversión. Según Camacol Bogotá, el Observatorio será la primera fuente de análisis para determinar qué proyectos inmobiliarios son viables y bajo qué condiciones. Esto podría traducirse en mejor planeación, más orden y nuevas oportunidades económicas.

Soacha enfrenta un momento determinante: seguir creciendo sin control o aprovechar los datos para construir un municipio más seguro, sostenible y equitativo.