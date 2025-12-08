En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Terremoto en Japón
Jossimar Calvo
Plan retorno
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / INS reporta 172 lesionados por pólvora en la noche de velitas en todo el país

INS reporta 172 lesionados por pólvora en la noche de velitas en todo el país

El 30.8% son casos de menores de edad. En total, en todo el año se han reportado 279 casos de personas quemadas con pólvora.

Publicidad

Publicidad

Publicidad