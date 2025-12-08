INS reporta 172 lesionados por pólvora en la noche de velitas en todo el país

El Instituto Nacional de Salud (INS) informó que entre el 1 y el 8 de diciembre, con corte a las 8:00 de la mañana, se han registrado 279 casos de lesionados por pólvora en Colombia. La cifra representa una disminución del 28,3% frente al mismo periodo de 2024.

La directora del INS, Diana Pava, explicó que 172 casos ocurrieron durante la noche de las Velitas, una de las jornadas históricamente más críticas por el uso de pólvora. Del total reportado, 86 personas (30,8%) son menores de edad, y 14 de ellos estaban en compañía de adultos bajo efectos del alcohol. Hasta el momento no se han registrado fallecimientos asociados a estas lesiones.

Los departamentos con más lesionados son Antioquia con 47 casos, seguido de Bogotá (18), Cauca (16), Córdoba y Norte de Santander con 13 casos cada uno. También registran cifras altas Atlántico y Nariño (12), Caldas y Cesar (11), Boyacá y Magdalena (10) y Cundinamarca (9).

Pólvora Foto: creada con IA Pexelx, referencia

Entre las principales ciudades, Medellín encabeza los reportes con 25 lesionados, seguido de Cali (14), Cúcuta (8), Pasto (7) y Montería (6). Manizales, Pereira y Armenia registran 4 casos cada una, mientras Popayán, Riohacha y Valledupar reportan 3. No se notificaron casos de intoxicación por fósforo blanco ni incidentes relacionados con alcohol adulterado.



Las entidades sanitarias y las autoridades locales reiteraron el llamado a la prevención durante la temporada decembrina, especialmente a proteger a los menores de edad y evitar la manipulación y compra de pólvora ilegal.