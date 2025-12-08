Emergencia en Las Pulgas: incendio consumió local de artículos navideños en Bucaramanga

Un incendio en un local dedicado a la venta de artículos navideños movilizó anoche a los Bomberos de Bucaramanga en el centro comercial Las Pulgas. El hecho se registró alrededor de las 11:00 de la noche, cuando se recibió la llamada de emergencia que activó la respuesta del cuerpo de socorro.

Según el informe oficial, al lugar acudieron dos máquinas extintoras y siete unidades bomberiles, que controlaron y sofocaron las llamas sin que se registraran personas lesionadas. Los bomberos realizaron labores de remoción y ventilación para garantizar que no quedaran focos activos y evitar riesgos adicionales dentro del centro comercial.

Hasta el momento, las autoridades señalan que las causas del incendio están en investigación. Personal de la administración del centro comercial verifica que pudo ocasionar el incendio, mientras se evalúan los daños en locales cercanos e infraestructura

El hecho no dejó víctimas ni afectaciones a visitantes, aunque se desconocen por ahora el alcance exacto del daño material en el local.



Las autoridades recomendaron prudencia y recordaron la importancia de mantener medidas de prevención contra incendios, especialmente en locales que almacenan decoración, materiales inflamables y elementos eléctricos propios de la temporada navideña.

Por ahora se adelanta la inspección del local afectado y, aunque la investigación continúa, no se descarta que un posible cortocircuito haya originado las llamas.