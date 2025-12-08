En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Terremoto en Japón
Jossimar Calvo
Plan retorno
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Los números de la nueva contratación de Millonarios: ¿el refuerzo que los hinchas esperaban?

Los números de la nueva contratación de Millonarios: ¿el refuerzo que los hinchas esperaban?

Mateo García es la segunda contratación de Millonarios para 2026, seguido de Carlos Darwin Quintero.

Publicidad

Publicidad

Publicidad