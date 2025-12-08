Los números de la nueva contratación de Millonarios: ¿el refuerzo que los hinchas esperaban?

Millonarios oficializó la llegada de Mateo García, volante bogotano de 27 años que arriba desde Once Caldas tras uno de los mejores ciclos de su carrera. Estas son sus cifras y el recorrido que respaldan su fichaje.

García, nacido el 28 de agosto de 1998, debutó en 2018 con Deportivo Pasto y luego pasó por Unión Magdalena, Llaneros, Real Cartagena y Once Caldas, donde consolidó regularidad en Primera A. Según el club, se caracteriza por su intensidad, lectura del juego y compromiso táctico, cualidades que Millonarios considera clave para fortalecer la mitad del campo. Firmó contrato por tres años luego de superar exámenes médicos y completar la documentación.

Rendimiento reciente de Mateo García

En Once Caldas disputó 70 partidos de Liga entre 2024 y 2025. En ese periodo sumó 3 goles, 24 recuperaciones destacadas y una presencia constante como volante mixto. También jugó 12 partidos de Copa Sudamericana 2025.

Desde su debut en 2018, Mateo García acumula:



158 partidos de Liga: 10 goles, 44 recuperaciones clave, apenas 4 expulsiones.

5 juegos en Copa Colombia.

12 partidos internacionales, todos con Once Caldas en Sudamericana.

Mateo García, la segunda contratación de Millonarios para 2026 Foto: Millonarios

Su mejor tramo estadístico se dio en Once Caldas, donde alcanzó continuidad y un rol más influyente en la recuperación y el primer pase. Previamente tuvo pasos más cortos por Real Cartagena y Llaneros en Primera B, y por Unión Magdalena en dos ciclos, uno en la A y uno en la B.

El club destacó que García “se ha caracterizado por su intensidad, su capacidad para interpretar el juego y su compromiso táctico”.

Millonarios espera que su llegada aporte equilibrio, presión alta y manejo en salida, además de competencia interna en un equipo que busca recuperar protagonismo en Liga y torneos internacionales.

"Su llegada refuerza una zona clave del equipo y suma nuevas alternativas en la construcción y recuperación del balón. ¡Desde hoy inicia un nuevo capítulo en su carrera vistiendo los colores de la camiseta ‘Embajadora’!", se lee en el comunicado de Millonarios.