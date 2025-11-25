Millonarios confirmó charlas con James Rodríguez: ¿Los dejaron con los crespos hechos?

La presentación de Ariel Michaloutsos como nuevo director deportivo de Millonarios terminó siendo el escenario perfecto para aclarar uno de los rumores que más tenía ilusionada a la afición ‘embajadora’. Allí se reveló si realmente hubo contactos con James Rodríguez y, frente a la expectativa, el presidente del club respondió sin rodeos.

Enrique Camacho, presidente de Millonarios, confirmó que sí se contempló la posibilidad de una llegada del ‘10’ de la Selección Colombia al equipo capitalino. “Sí, tuvimos una serie de contactos buscando a James, pero definitivamente esos contactos no han avanzado mucho”, aseguró. Sus palabras generaron conversación entre los hinchas, así como su reflexión sobre el semestre del equipo: “La hinchada son todos los que hacen que el espectáculo del fútbol se lleve a cabo. Ofrecemos disculpas, no era lo que estábamos deseando y planeando”.

Aunque el acercamiento no prosperó, para Camacho el interés por contar con James sigue presente. “James es un jugador extraordinario… lo seguiremos teniendo siempre en el radar”, afirmó, recordando que el club ya ha logrado fichajes de peso como el de Radamel Falcao.

James Rodríguez con la Selección Colombia Foto: AFP

¿Qué pasará con James Rodríguez y su futuro para 2026?

Mientras en Bogotá muchos soñaban con verlo vistiendo la camiseta azul, en México los mensajes sobre su salida continúan creciendo. Aunque León no ha hecho oficial su desvinculación y el jugador tampoco se ha pronunciado públicamente, tanto directivas como el técnico Ignacio Ambriz dejaron ver que el partido frente a Puebla pudo haber sido su último en el club. Su contrato finaliza el 31 de diciembre y su nombre ya suena en mercados como Brasil, España, la MLS y otros equipos mexicanos.

Camacho, por su parte, insistió en que Millonarios no puede entrar en una puja económica desbordada. “James está en su plenitud, pero tiene unas alternativas muy interesantes que explorar”, explicó, aceptando que la cotización del volante dificulta avanzar sin un escenario adecuado.

Publicidad

El presidente también habló del mercado de refuerzos para 2026. Confirmó contactos con jugadores como Mateo García, Ronaldo Pájaro y Didier Moreno, aunque advirtió: “En Millonarios solo confirmamos un avance cuando está todo muy avanzado”.

Además, el club evalúa la liberación de cupos de extranjeros. “Las plazas están copadas, pero estamos hablando con los jugadores”, señaló Camacho, dejando claro que se vienen movimientos en la plantilla.