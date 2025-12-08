En vivo
Santanderes  / Puente festivo en Santander deja una menor muerta, accidentes y derrumbes en vías

Puente festivo en Santander deja una menor muerta, accidentes y derrumbes en vías

El exceso de velocidad, la imprudencia y las lluvias marcaron el balance del puente festivo en los corredores viales de Santander.

