Puente festivo en Santander deja una menor muerta, accidentes y derrumbes en vías

Según el reporte preliminar de los agentes de Tránsito de Santander, las dos jóvenes se movilizaban en una motocicleta Yamaha de placa DKY 86H cuando, presuntamente por exceso de velocidad, chocaron contra un peatón que intentaba cruzar la vía en el municipio de Rionegro hacia El Playón.

El fuerte impacto dejó a la conductora, de 17 años, con graves heridas que le causaron la muerte pocos minutos después del accidente. Su acompañante, una adolescente de 16 años, fue remitida de urgencia al Hospital Universitario de Santander, donde permanece bajo pronóstico reservado.

El peatón involucrado también sufrió lesiones de consideración y recibe atención médica en un centro asistencial.

Mientras tanto, en el municipio de Landázuri, un accidente similar en motocicleta volvió a encender las alarmas por el exceso de velocidad en vías primarias y secundarias del departamento. Las autoridades advierten que muchos conductores siguen poniendo en riesgo sus vidas al no respetar los límites de tránsito.



El mayor Carlos Vergara, comandante de la Policía del Departamento, recordó que el llamado a la precaución es urgente, especialmente este fin de semana, cuando se espera la movilización de más de 30.000 vehículos por los corredores viales de Santander.

Las investigaciones continúan para establecer con exactitud cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Por otra parte, en la vereda Rosa Blanca, un derrumbe de tierra mantiene incomunicados a campesinos y viajeros de la provincia de soto norte, dicha conexión permite el abastecimiento de productos de la canasta familiar que llegan a Bucaramanga y la movilidad de viajeros en el sector.

Publicidad

Más de 25 comparendos han sido impuesto por manejar en estado de embriaguez, exceso de velocidad y no tener al día la revisión técnico mecánica en las vias de Santander.