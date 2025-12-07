Inicia plan de seguridad navideño en Santander con más de 4.000 uniformados

Autoridades en Santander activaron el plan integral “Una Navidad con Propósito”, que busca garantizar unas festividades seguras, tranquilas y en convivencia en los 87 municipios del departamento. Más de 3000 policías fueron desplegados para reforzar la seguridad durante diciembre y el inicio del 2026.

El brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, hizo un llamado a vivir la temporada con responsabilidad y unión familiar.

“Invitamos a cada ciudadano del área metropolitana a vivir esta temporada con serenidad y respeto. La Policía estará día y noche a su lado para que cada celebración transcurra en armonía. Que esta Navidad sea un motivo de unión y que el 2026 llegue cargado de esperanza para todos”, afirmó.

Durante los planes éxodo y retorno, las novenas, los eventos masivos, los alumbrados navideños y las zonas turísticas habrá presencia permanente de uniformados para prevenir delitos, promover la convivencia y proteger a los viajeros.



La primera prioridad del plan es la protección de la vida. La Policía intensificará operativos para evitar hechos de intolerancia asociados al consumo de alcohol, que históricamente aumentan en esta época y derivan en riñas, lesiones personales y homicidios.

Se intensificarán controles para prevenir riñas, lesiones y homicidios asociados al consumo de alcohol. La Metropolitana reporta este año reducciones del 23% en lesiones personales, 5% en extorsión y 2% en homicidios, cifras que esperan mantener o mejorar durante diciembre.

Habrá controles especiales en terminales, centros comerciales, hoteles, balnearios, piscinas y parques para garantizar la seguridad de niños, niñas y adolescentes. Las patrullas de Infancia y Adolescencia adelantarán campañas de prevención del abandono y la explotación sexual infantil.

La Seccional de Tránsito y Transporte estará desplegada en las principales vías de Santander. Los operativos se concentrarán en exceso de velocidad, maniobras peligrosas, fallas mecánicas, microsueño y conducción en estado de embriaguez.

La Policía hará monitoreo constante de los corredores viales ante posibles cierres o deslizamientos.