Inicia plan de seguridad navideño en Santander con más de 4.000 uniformados

Más de 3.000 policías y 1.000 del Ejército estarán desplegados en el departamento, 200 uniformados fueron trasladados a Bucaramanga y su área metropolitana para acompañar las celebraciones.

Bucaramanga y Santander refuerzan seguridad mediante el plan 'Una navidad con propósito'.jpg
imagen de las autoridades. Bucaramanga y Santander refuerzan seguridad mediante el plan 'Una navidad con propósito'
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de dic, 2025
Editado por: Alix Salamanca

