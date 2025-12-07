Santander fortalece su conexión aérea: nueva ruta directa a Barranquilla

Santander dio un nuevo paso en la ampliación de su conectividad aérea con la inauguración de la ruta directa Bucaramanga–Barranquilla, operada por la aerolínea Satena.

Esta nueva conexión, que tendrá tres frecuencias semanales lunes, miércoles y sábado, promete dinamizar el turismo, el comercio y el desarrollo económico entre el departamento y la región Caribe.

El secretario de Cultura y Turismo de Santander, Jorge Humberto Rangel, celebró este avance y destacó el impacto que tendrá para los viajeros y el sector productivo del departamento. “Hoy estamos inaugurando el vuelo directo entre Santander y el Caribe. Vamos a tener tres frecuencias y el avión que llega a cubrir esta ruta es nuevo, traído desde Francia, lo que garantiza una maniobra segura para viajar. Era una petición de los gremios y logramos conectar las montañas con el Caribe, dinamizando la economía y garantizando conectividad”, afirmó el funcionario.

La operación estará a cargo de un moderno ATR 72, una aeronave de última generación con capacidad para 70 pasajeros. Los tiquetes estarán disponibles desde $260.000, permitiendo a turistas, empresarios y ciudadanos acceder a un vuelo más rápido y directo entre Bucaramanga y la Costa Atlántica, sin escalas y con mayor comodidad.



Cristian Becerra, uno de los primeros viajeros beneficiados, resaltó el valor de esta ruta para la región. “Esta es una gran oportunidad para Santander, porque disminuye tiempos y facilita la conexión directa Bucaramanga–Barranquilla”, señaló.

Con la puesta en marcha de esta nueva ruta desde el aeropuerto internacional Palonegro, la Gobernación de Santander avanza en su apuesta por consolidar al departamento como un epicentro turístico, competitivo y estratégicamente conectado con el país, abriendo nuevas oportunidades de integración regional.

