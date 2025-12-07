En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Inflación
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Santander fortalece su conexión aérea: nueva ruta directa a Barranquilla

Santander fortalece su conexión aérea: nueva ruta directa a Barranquilla

Con este nuevo vuelo, operado por la empresa Satena, Santander fortalece su oferta turística y mejora su conectividad con la región Caribe.

Publicidad

Publicidad

Publicidad