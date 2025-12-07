En vivo
Ricardo Roa
Inflación
Sorteo del Mundial

Santanderes  / La 'Torre Eiffel' de Barrancabermeja que dispara el turismo en Santander

La 'Torre Eiffel' de Barrancabermeja que dispara el turismo en Santander

Más de 20.000 pasajeros se movilizaron en el primer puente de diciembre, impulsados por el alumbrado y la recreación de la ciudad del amor en el Puerto Petrolero. El aumento de pasajeros obligó a reforzar frecuencias hacia Barrancabermeja y la Costa Atlántica.

Aumenta la llegada de visitantes a Barrancabermeja por su alumbrado navideño.jpg
Imagen de la Terminal de Transportes. Aumenta la llegada de visitantes a Barrancabermeja por su alumbrado navideño
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de dic, 2025

