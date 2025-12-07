La 'Torre Eiffel' de Barrancabermeja que dispara el turismo en Santander

La Terminal de Transportes de Bucaramanga vive uno de los fines de semana más concurridos del año, más de 20.000 viajeros se han desplazado durante el primer puente festivo de diciembre, impulsados por el inicio de la temporada navideña y por los atractivos turísticos que hoy mueven a miles de santandereanos y visitantes.

Uno de los factores que más ha dinamizado la movilidad es la afluencia masiva hacia Barrancabermeja, ciudad que este año se ha convertido en un imán turístico nacional gracias a su alumbrado navideño y a la llamativa recreación de la 'Torre Eiffel', instalada en pleno corazón del puerto petrolero.

De acuerdo con el gerente de la Terminal, Jaime Pérez, se habilitaron más de 15 despachos adicionales hacia el puerto petrolero y también hacia la Costa Atlántica, especialmente con destino a Santa Marta.

“El alumbrado, la propuesta turística y el ambiente navideño están moviendo a miles de pasajeros. Este puente inicia con una movilidad muy alta y con una energía especial en Santander”, señaló Pérez.



El movimiento turístico no solo se refleja en Barrancabermeja. Los viajeros también han aprovechado el puente para desplazarse hacia pueblos de Santander, destinos religiosos, parques naturales y zonas de clima cálido, aprovechando el inicio formal de la temporada decembrina.

La estructura iluminada, que se ha viralizado en redes sociales, se transformó en el punto más buscado por turistas que desean tomarse fotos, grabar videos, sorprender a sus parejas o incluso realizar peticiones de mano en un ambiente romántico al estilo parisino, pero sin salir del Magdalena Medio, ha provocado un incremento inusual en la demanda de tiquetes terrestres.

Ante la creciente avalancha de pasajeros, las empresas transportadoras que cubren la ruta Bucaramanga–Barrancabermeja se vieron obligadas a incrementar sus frecuencias para evitar congestiones y garantizar la movilidad.

Publicidad

Las autoridades de la Terminal recomiendan comprar los tiquetes con anticipación y llegar con suficiente tiempo para evitar congestiones, pues se espera que el flujo de pasajeros se mantenga alto durante todo diciembre.

La 'Torre Eiffel' santandereana y el alumbrado del puerto petrolero prometen seguir siendo protagonistas, convirtiendo a Barrancabermeja en un destino navideño inesperado pero irresistible para miles de turistas.