Chontico Día resultado lunes 8 de diciembre de 2025

El Chontico Día sigue siendo uno de los sorteos más tradicionales y apreciados en el Valle del Cauca.

Su combinación de historia, sencillez y múltiples formas de apostar lo convierte en una cita diaria para miles de jugadores que, cada tarde, esperan con ilusión el número ganador. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Número ganador del Chontico Día hoy

El número ganador del chance Chontico Día de este lunes, 8 de diciembre de 2025. es el 6819 - 0 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 6819 - 0

Dos últimas cifras: 19

Tres últimas cifras: 819

La quinta: 0

Modalidades de juego del Chontico Día

El Chontico Día ofrece una amplia variedad de modalidades diseñadas para jugadores de todos los niveles, desde apostadores habituales hasta quienes participan ocasionalmente. Cada opción combina intuición y probabilidad, ampliando las posibilidades de acierto:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: ganar acertando las cuatro cifras en cualquier orden.

ganar acertando las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las últimas tres cifras.

coincidencia exacta de las últimas tres cifras. 3 cifras combinado: las tres cifras pueden salir en cualquier orden.

las tres cifras pueden salir en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras.

acertar exactamente las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad de opciones permite que cada jugador escoja la estrategia que mejor se adapte a su estilo, presupuesto y experiencia.



¿Cuánto cuesta apostar al Chontico Día?

Una de las claves del éxito de este sorteo es su accesibilidad. Las apuestas pueden hacerse desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de personas con presupuestos distintos sin necesidad de grandes inversiones.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

El proceso de cobro es sencillo y debe realizarse en un punto de pago autorizado. El ganador debe presentar:



El tiquete original, en buen estado.

El documento de identidad, junto con una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, medido en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

documentos básicos + formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Chontico Día continúa siendo uno de los juegos de chance más queridos del suroccidente colombiano. Cada tarde reúne a miles de apostadores que mantienen viva esta tradición del Valle del Cauca, siempre con la esperanza de que la suerte esté de su lado en el próximo sorteo.