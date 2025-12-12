Estas son las medidas que están adoptando las aerolíneas por emergencia en Barranquilla

Hay caos en los pasillos del aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, donde cientos de personas están colapsando los puntos de atención de las aerolíneas en búsqueda de respuestas por los más de 14 vuelos, para salidas nacionales e internacionales, que fueron cancelados por el accidente de un avión de carga que se presentó hacia las 4:20 de la mañana.

Esto derivó en una emergencia que ya completa cuatro horas y media, pues el avión de carga de Aerosucre no ha podido ser retirado, debido a los daños que sufrió en el tren de aterrizaje izquierdo y también en el ala del mismo lado.

Aunque aún no se establece la causa del accidente, se investiga que si la aeronave iba con sobrecarga, lo que causó la desestabilidad al momento de aterrizar y llevó a que se presentara este quiebre en un lado del avión.

Ante esto, las aerolíneas activaron diferentes planes para atender a los usuarios y sus requerimientos de traslado, pues aún no hay una hora determinada para la reanudación de las operaciones, siendo que se requiere el uso de varias grúas para mover el avión.



¿Cuáles son las soluciones?

Wingo fue la primera aerolínea en colocarse en contacto con sus pasajeros para notificar, a quienes tenían viajes a Panamá y San Andrés, que debían trasladarse a Cartagena o Santa Marta, dependiendo del itinerario reprogramado, para poder cumplir con su ruta de traslado.



La Aerolínea Avianca también emitió una comunicación, en este caso, para ofrecer reprogramación gratuita de los vuelos previstos solo para este 12 de diciembre con Barranquilla como punto de salida o de llegada. A estos, también les ofrecieron viajar a Cartagena o Santa Marta, sin embargo, la mayoría deberán asumir los gastos por su cuenta.

Pasajeros de Avianca a los que les han reprogramado vuelos hacia San Andrés, desde aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, Piden a la aerolínea asuma el costo del traslado a la capital de Bolívar, dado que los taxis están cobrando hasta 400.000 pesos por llevarlos. #VocesySonidos pic.twitter.com/k99HJ2ifoX — Blu Caribe (@BLUCaribe) December 12, 2025

Esto, debido a que la aerolínea habilitó buses para hacer los traslados, pero solo para algunos pasajeros a los que les llegó la notificiación. El resto deberán cubrir con sus recursos este viaje hacia otro aeropuerto.

Otras aerolíneas han ofrecido a los usuarios la posibilidad de esperar para retomar sus itinerarios solo hasta después de medianoche, previendo que para ese momento esté reabierta la pista.