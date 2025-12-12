“América Sin Fronteras”: un encuentro con la memoria viva del continente a través de la danza

En vivo
Después de casi dos décadas de llevar su danza por el mundo, desde Panamá hasta Arabia Saudita, Danza Colombia Internacional regresa a Bogotá para presentar América Sin Fronteras, el 19 de diciembre en el Teatro Crisanto Luque, un espectáculo que reúne ritmos y generaciones en un recorrido vibrante donde el ballet, el jazz, lo contemporáneo y el folclor se convierten en relatos en movimiento.

