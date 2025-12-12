“América Sin Fronteras”: un encuentro con la memoria viva del continente a través de la danza

La danza puede ser muchas cosas: disciplina, técnica, escenario. Pero, ante todo, es un territorio donde los pueblos narran lo que son. Bajo esa premisa, Danza Colombia Internacional presentará América Sin Fronteras, un espectáculo que invita a mirar el continente desde sus ritmos, sus historias y sus raíces. El 19 de diciembre, en el Teatro Crisanto Luque, la compañía celebrará un viaje coreográfico que le rinde homenaje a la riqueza cultural que une, más allá de la geografía, a América Latina.

Blu Radio- EFE NORBERTO DUARTE/AFP

Con 18 años de trayectoria, la compañía ha construido un lenguaje propio que integra tradición y modernidad. Sus giras por países como Argentina, Chile, México, Brasil y Arabia Saudita no solo han mostrado el talento colombiano, sino que han reafirmado el valor de la danza como puente cultural. Cada viaje ha nutrido un proceso creativo que hoy, en América Sin Fronteras, se manifiesta como un mosaico vibrante de identidades.

La obra abre con un reconocimiento íntimo: las generaciones que han hecho parte de la compañía. Allí conviven el ballet y el jazz con ritmos latinos y contemporáneos, en una mezcla que permite ver cómo el cuerpo se transforma con el tiempo, cómo la técnica se convierte en memoria y cómo la danza, incluso en su modernidad, siempre vuelve a lo ancestral.

Blu Radio YASUYOSHI CHIBA/AFP

La segunda parte del espectáculo profundiza en una investigación cultural que recorre las expresiones dancísticas del continente. México, Cuba, República Dominicana, Argentina, Bolivia, Paraguay, Chile, Brasil y Colombia se convierten en estaciones de un mismo hilo narrativo.



No se trata solo de mostrar pasos o estilos; es un intento de comprender cómo cada danza habla de la historia, la resistencia, la alegría y la identidad de un pueblo. La puesta en escena propone al espectador un viaje sensorial donde cada ritmo es una puerta abierta a una manera distinta de entender América.

La musicalización del Grupo Cascabel, especializado en ritmos latinoamericanos y partícipe de festivales en Europa, aporta una sonoridad que conecta pasado y presente. Sus interpretaciones en vivo profundizan la experiencia, devolviéndole al público la magia del folclor interpretado desde la raíz, sin artificios, con la esencia intacta.

Blu Radio/ Danza del Garabato. Foto: Carnaval S.A

La dirección de Paola Beltrán, con sólida formación pedagógica y artística, otorga al montaje un sentido profundamente humano. Su trabajo con niños, jóvenes y adultos se refleja en escenas donde cada intérprete parece contar su propia historia corporal.

En América Sin Fronteras, la danza no solo se mueve: respira, recuerda, conversa. Es un acto cultural que honra a quienes han encontrado en el movimiento una forma de crecimiento personal y de conexión con su herencia.

El espectáculo se convierte así en una invitación a redescubrir el continente desde sus ritmos, a sentir la fuerza de un tambor que atraviesa generaciones, a reconocer en un zapateo o en una cumbia la persistencia de la memoria colectiva. América Sin Fronteras es un recordatorio de que la cultura no necesita pasaporte: vive en el cuerpo, en la música y en las historias que bailan juntas.