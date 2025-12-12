Hubo reunión de Luna, Cárdenas, Galán, Gaviria y Oviedo, ¿habrá consulta en marzo?

A las 7:30 de la mañana de este viernes se encontraron los precandidatos a la presidencia David Luna, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria y Juan Daniel Oviedo. El encuentro duró aproximadamente dos horas y se habló sobre la alianza que se viene tejiendo entre estos precandidatos para las elecciones presidenciales del 2026.

Es importante recordar que este jueves Aníbal Gaviria entregó a la Registraduría las firmas con las que busca avalar su candidatura, en el evento estuvieron presentes Mauricio Cárdenas y David Luna.

Desde allí Aníbal Gaviria señaló que la idea es buscar una opción alejada de los extremos.

"Lo que nosotros hemos hecho, y lo que continuaremos haciendo, es buscando una candidatura que surja de una unión, de un colectivo de varios candidatos para que de allí, como tiene que ser la democracia, los colombianos escojan y el que salga de ahí será respaldado por los otros para ir a la primera vuelta y a la presidencia”, djio el exgobernador y precandidato Aníbal Gaviria.



Esta alianza está casi lista pero también se contempla la posibilidad de incluir a otros precandidatos que participen en la consulta de marzo. En las últimas horas, la candidata Vicky Dávila hizo un llamado a varios de los candidatos que son opositores a Petro para unirse y sacar adelante la consulta, entre ellos, mencionó a Luna, Cárdenas, Oviedo, Galán y Gaviria.

El precandidato Juan Manuel Galán, al referirse a esta alianza con Cárdenas, Gaviria, Oviedo y Luna dijo que "se puede esperar que en los próximos días haya avances significativos, en ese esfuerzo hemos venido trabajando desde hace unos meses y creo que las cosas se están dando para que el país pueda tener una alternativa distinta a los dos extremos en confrontación que han tenido bloqueado al país y bloqueada la política".

Es importante recordar que tanto Abelardo de la Espriella como Sergio Fajardo han dicho que no van a ir a una consulta. Además en las últimas horas también hubo una reunión entre Enrique Peñalosa y Juan Carlos Pinzón. Los dos precandidatos presidenciales hablaron sobre la unidad para el 2026.

Publicidad

Además los partidos Cambio Radical, el partido Liberal, los Conservadores y el Centro Democrático manifestaron su intención de ir a una consulta en marzo.