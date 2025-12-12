Pinzón tras reunión con Peñalosa: "Hablamos de la importancia de unir todos los esfuerzos"

Los precandidatos presidenciales Enrique Peñalosa y Juan Carlos Pinzón se reunieron en un restaurante en Bogotá en las últimas horas. El objetivo del encuentro fue hablar sobre la situación del país y las elecciones del 2026.

Es importante recordar que actualmente la candidatura de Juan Carlos Pinzón es avalada por el partido Oxígeno y ADA, mientras que Peñalosa aún evalúa las posibilidades para avalar su candidatura.

"Siempre es un placer conversar con Enrique Peñalosa. Uno de los mejores alcaldes de Bogotá y un gran patriota. Hablamos del servicio al país y la importancia de la unir todos los esfuerzos", dijo el exministro de defensa Juan Carlos Pinzón.

Es importante recordar que Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella han descartado la posibilidad de ir a una consulta en marzo con sectores opositores al gobierno Petro. Sin embargo, otros candidatos están buscando una alianza para lograr dicha consulta.



"Me dio gusto conversar con Juan Carlos Pinzón, líder preparado e íntegro, sobre la gran unión que debemos hacer todos los que creemos en el cambio de rumbo para el país, para que haya seguridad y progreso de verdad", dijo Peñalosa.