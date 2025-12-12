El momento exacto en el que avión de carga sufrió accidente en aeropuerto de Barranquilla

Un avión de carga de la aerolínea Aerosucre en la ciudad de Barranquilla protagonizó un incidente en la pista de aterrizaje del aeropuerto Ernesto Cortissoz esta madrugada.

El vuelo, identificado como KRE140, se vio forzado a regresar al aeropuerto tras reportar una grave falla técnica. La causa del imprevisto fue específicamente una falla en el tren de aterrizaje izquierdo.

Las autoridades aeroportuarias actuaron de inmediato al producirse el incidente. Mientras tanto, el personal de tierra y los bomberos aeronáuticos acudieron al encuentro de la aeronave para atender la situación.

Le puede interesar: Avianca permitirá cambios de vuelo a viajeros por cuenta de líos en aeropuerto de Barranquilla



Gracias a esta atención, la seguridad de la tripulación del vuelo KRE140 pudo ser garantizada de forma inmediata. El suceso se desarrolló exactamente en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Ernesto Cortissoz, pero si ocasionó el cierre de la terminal aérea y el retraso de decenas de vuelos programados desde tempranas horas del día.

Luego del incidente, se dieron a conocer una imágenes del momento exacto en el que el avión aterriza. En la grabación se ve como piezas del tren de aterrizaje izquierdo rozan con el asfalto, generándose una gran llama.

Vea el video: