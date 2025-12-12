En vivo
El momento exacto en el que avión de carga sufrió accidente en aeropuerto de Barranquilla

El momento exacto en el que avión de carga sufrió accidente en aeropuerto de Barranquilla

El vuelo, identificado como KRE140, se vio forzado a regresar al aeropuerto tras reportar una grave falla técnica. La causa del imprevisto fue específicamente una falla en el tren de aterrizaje izquierdo.

