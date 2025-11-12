Ojalá las consecuencias sean lo suficientemente duras: Peñalosa sobre Benedetti

El exalcalde de Bogotá y precandidato presidencial, Enrique Peñalosa, se refirió a las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, contra la magistrada de la Corte Suprema Cristina Lombana.

Benedetti aseguró que Lombana era delincuente y loca, lo anterior, tras un allanamiento a su vivienda en Barranquilla.

El precandidato presidencial Enrique Peñalosa aseguró que Benedetti debe enfrentar consecuencias por sus declaraciones.

Allanan la casa del ministro el Interior, Armando Benedetti: denuncia “abuso de poder” Foto: X @AABenedetti

“Benedetti posa de muy respetuoso con su perro, pero cree que puede violentar física o verbalmente a todas las mujeres, en esta ocasión insultó a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia”, aseguró Peñalosa.



Es importante recordar que la Procuraduría abrió una indagación preliminar contra Benedetti por este hecho.

“Ojalá las consecuencias sean lo suficientemente duras para que aprenda que tiene que respetar a todas las mujeres y que tiene que respetar a la justicia en Colombia”, agregó Peñalosa.