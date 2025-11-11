"Allanamiento fue ilegal": Petro sale en defensa de Benedetti en pelea con magistrada

El presidente Gustavo Petro respaldó a su ministro del Interior, Armando Benedetti, en medio del choque de declaraciones que este ha tenido con la magistrada de la Corte Suprema de Justicia quien lo investiga por presunta enriquecimiento ilícito.

“Un allanamiento ilegal que se transforma en secuestro de una familia, producida por una magistrada de la corte suprema víctima de su propio odio”, escribió el mandatario replicando una publicación sobre la situación.

Esta situación ha complicado la tensión que hay entre el Ejecutivo y las altas cortes por diferentes decisiones y fallos sobre proyectos del Gobierno.

En esta ocasión, el ministro Benedetti lanzó fuertes acusaciones a la magistrada Lombana tras el allanamiento a su casa en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico.



La diligencia se llevó a cabo por orden de la magistrada Cristina Lombana y es por una de las varias investigaciones en contra de Benedetti, en este caso presunto enriquecimiento ilícito.

Desde el primer instante cuando dio a conocer la noticia, Benedetti retomó los descalificativos con los que ya se ha referido cada vez que hay un asunto relacionado con la magistrada Cristina Lombana. Lo hizo tanto en declaración a medios como entrevistas individuales.

Esto llevó a que la Procuraduría abriera indagación y la Corporación Excelencia de la Justicia también rechazara las declaraciones pues no solo solo vulneran la independencia judicial, sino que además se representan una afrenta al respeto por las instituciones.

A ello se sumó la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados suscribieron un pronunciamiento.

“La corporación rechaza las descalificaciones personales y los ataques verbales del Ministro del Interior a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, dado que pueden afectar el desarrollo de las investigaciones y menoscabar la confianza en la administración de justicia”, señaló el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Octavio Tejeiro.