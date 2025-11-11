En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Armando Benedetti
Bombardeos contra disidencias
Taxistas ebrio
Jaime Esteban Moreno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / "Allanamiento fue ilegal": Petro sale en defensa de Benedetti en pelea con magistrada

"Allanamiento fue ilegal": Petro sale en defensa de Benedetti en pelea con magistrada

En esta ocasión, el ministro Benedetti lanzó fuertes acusaciones a la magistrada Lombana tras el allanamiento a su casa en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico.

Publicidad

Publicidad

Publicidad