Corte Suprema rechazó los ataques verbales del ministro Benedetti contra la magistrada Lombana

Corte Suprema rechazó los ataques verbales del ministro Benedetti contra la magistrada Lombana

El presidente de la Corte, magistrado Octavio Tejeiro, expresó su rechazo a los ataques de Benedetti contra la magistrada instructora tras este allanamiento a una de las residencias del Mininterior en Barranquilla

Foto: X @AABenedetti
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 11 de nov, 2025

