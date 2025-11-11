Corte Suprema rechazó los ataques verbales del ministro Benedetti contra la magistrada Lombana

El mundo político y judicial en Colombia sigue agitado por cuenta del allanamiento a una de las residencias del ministro del Interior, Armando Benedetti, en Lagos de Caujaral.

Esto generó reacciones por parte de la cartera política, quien tildó de “delincuente” por este allanamiento. Durante toda la jornada de este martes, los trinos y pronunciamientos de Benedetti fueron contra la magistrada Cristina Lombana.

Se conocen primeras fotos y videos del allanamiento de la casa de Armando Benedetti Foto: Blu Radio

Por ello, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro, leyó un comunicado donde rechazó la reacción del Ministro del Interior contra la togada.

“La corporación rechaza las descalificaciones personales y los ataques verbales del ministro del Interior a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, dado que pueden afectar el desarrollo de las investigaciones y menoscabar la confianza en la administración de justicia”, señaló el presidente de la Corte.



En este momento denuncio que están allanando mi hogar en un abuso de poder de la demente y delincuente ‘magistrada’ Lombana. La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de 3 años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos del 2023, 2024 y 2025. Ha… pic.twitter.com/hYRwuZ5TZ9 — Armando Benedetti (@AABenedetti) November 11, 2025

Además, aclaró que en la actualidad el ministro Benedetti tiene activos varios procesos en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Tejeiro señaló, además, que es importante desescalar el lenguaje y “evitar la ofensa como forma de expresión pública”. Incluso, la Procuraduría General de la Nación determinó abrir indagación contra el jefe de la cartera política tras los insultos contra la magistrada Lombana.