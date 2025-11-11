Christian Garcés pide suspensión provisional de Benedetti por declaraciones sobre magistrada Lombana

El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Christian Garcés, presentó una queja disciplinaria contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, lo anterior tras las declaraciones de Benedetti contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana.

Las declaraciones sobre Lombana las hizo Benedetti al revelar que se estaba haciendo un allanamiento en su casa.

“En este momento denuncio que están allanando mi hogar en un abuso de poder de la demente y delincuente magistrada Lombana. La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de 3 años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos del 2023, 2024 y 2025. Ha sido recusada dos veces por mostrar su interés en incriminarme en delitos, o sea que no me podría investigar”, dijo Benedetti en horas de la mañana de este martes.

El representante a la Cámara, Christian Garcés, presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría contra Benedetti por estas declaraciones.



“Estas manifestaciones fueron realizadas por el servidor público, con ocasión de su función como ministro, y tuvieron una amplia trascendencia públicaen medios de comunicación. Estas afirmaciones atentan contra el buen nombre e integridad de la magistrada, pero sobre todo atacan a la institución judicial, amedrentando a sus magistrados por cumplir con sus deberes legales”, dice el documento presentado por Garcés.

Además, el representante a la Cámara por el Centro Democrático pide la suspensión provisional del ministro del Interior.

“De conformidad con el artículo 217 de la Ley 1952 de 2019 solicito se proceda con la suspensión provisional de Armando Benedetti por cuando se evidencia serios elementos de juicio que permiten establecer que la permanencia en el cargo del servicio público posibilita la interferencia en el trámite de la investigación y es altamente probable que la reitere”, pide Garcés a la Procuraduría.

Además, el congresista dice que el ministro abusó de sus funciones y por eso pide una investigación. “Ordenar la apertura de la correspondiente investigación disciplinaria con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta y determinar su responsabilidad, así como la calificación de la falta”, dice el documento entregado a la Procuraduría.