Renault Kwid brilla con una nueva cara en Colombia: diseño atrevido y seguridad a bajo precio

La nueva generación del Renault Kwid 2027 llegará al mercado colombiano con seis airbags desde la versión de entrada, un tablero digital de siete pulgadas y cambios en su diseño y conectividad.

Renault-Sofasa confirmó que el modelo comenzará a venderse el 13 de noviembre, con cuatro versiones y precios de lanzamiento. La nueva generación conservará el motor de gasolina de 1.0 litro y la transmisión manual de cinco velocidades, pero incorporará más elementos de seguridad y tecnología. La versión de entrada tendrá un precio inferior a los $50 millones.

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¿Qué cambia en el nuevo Renault Kwid 2027?

En el exterior, el vehículo tendrá una parrilla en negro brillante, parachoques rediseñados, nuevos emblemas de Renault y cambios en las luces traseras. Además, incorpora antena tipo tiburón en todas las versiones y nuevos diseños de rines. El color gris taupé se suma a las opciones disponibles.



En la cabina, todas las versiones tendrán un tablero digital de siete pulgadas. Desde la variante Techno se incluye una pantalla multimedia de 10,1 pulgadas, compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, cuatro parlantes y dos puertos USB-C delanteros.

La gama estará compuesta por las versiones Evolution, Techno, Techno Bitono y Outsider. Esta última incorpora elementos exteriores específicos, como barras decorativas de techo, protectores laterales y una placa metálica para proteger la parte inferior del cárter.

Pantalla Renault Kwid Renault

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¿Qué elementos de seguridad incorpora el nuevo Renault Kwid?

Uno de los principales cambios está en la protección de los ocupantes. El Kwid 2027 incluye seis airbags de serie: dos frontales, dos laterales para el tórax y dos de cortina.

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La dotación también contempla control electrónico de estabilidad, control de tracción, frenos ABS, asistente de arranque en pendientes y monitoreo de presión de las llantas. Según la versión, puede incorporar cámara de reversa o sensores traseros de parqueo.

Bajo el capó conserva el motor SCe de tres cilindros, 1.0 litro y 12 válvulas, que entrega 65 hp y 94 Nm de torque. Está asociado a una transmisión manual de cinco velocidades y cumple con la norma Euro 5.

Renault Kwid 2027 Renault

¿Cuánto cuesta el Renault Kwid 2027 en Colombia?

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Estos son los precios anunciados para el lanzamiento:



Evolution: $49.990.000.

Techno: $53.990.000.

Techno Bitono: $56.990.000.

Outsider: $58.990.000.

Durante noviembre, Renault ofrecerá bono de matrícula y SOAT incluidos. La garantía será de cinco años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero. Los mantenimientos deberán realizarse cada año o cada 10.000 kilómetros.

El modelo se produce en la planta de Renault-Sofasa, ubicada en Envigado. Desde abril de 2025, también se exporta a mercados latinoamericanos como México, Ecuador y Venezuela.

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La compañía reportó cerca de 47.000 unidades vendidas en Colombia desde su llegada al país en 2019 y hasta octubre de 2026.