En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
‘Las mujeres de Petro’
Selección Colombia
Viaje del papa
Ueno Bank

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Motor  / Viajar por carretera podría salir muy caro: estas son las precauciones que debe tomar antes de salir

Viajar por carretera podría salir muy caro: estas son las precauciones que debe tomar antes de salir

Averías, accidentes y noches adicionales pueden aumentar el presupuesto de las vacaciones si no se cuenta con un plan para imprevistos.

Carro bajando por pendiente
Carro bajando por pendiente
Foto: Flow
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de nov, 2026

Un viaje por carretera en Colombia podría significar gastos adicionales que superen los dos millones de pesos cuando el recorrido tarda más de cinco días o incluye rutas remotas. Las averías mecánicas, los accidentes de tránsito y las emergencias que obligan a extender el desplazamiento son algunos de los imprevistos que pueden afectar el presupuesto de los viajeros.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

La recomendación de Quálitas Colombia es disponer de un fondo de contingencia antes de salir. El monto depende de la duración del recorrido, el tipo de vehículo, el número de ocupantes y las condiciones de la ruta. La compañía plantea diferentes rangos para que los conductores calculen cuánto dinero podrían necesitar ante una eventualidad.

Últimas noticias

Tesla Cybertruck está estacionado frente a un concesionario el 20 de marzo de 2025 en Austin, Texas.
Motor

¿Adiós al Cybertruck? Tesla toma drástica decisión por bajas ventas y prioriza el Cybercab

El BYD Yangwang U9 Xtreme se exhibió durante el Salón del Automóvil de Pekín el 30 de abril de 2026.
Motor

Superó los 500 km/h: así es el hipercarro eléctrico que rompió el récord mundial de velocidad

Publicidad

¿Cuánta plata debe guardar para viajar por carretera?

Para un automóvil particular, Quálitas recomienda tener disponibles entre $200.000 y $500.000 para recorridos de ida y vuelta en el mismo día. En viajes nacionales de dos a cuatro días, la reserva sugerida está entre $500.000 y $1 millón.

Cuando el desplazamiento supera los cinco días, el fondo puede llegar a los $2 millones o más. La empresa aclara que estos valores son orientaciones para organizar el presupuesto familiar, no tarifas oficiales ni promedios estadísticos. Además, podrían no ser suficientes si ocurre un accidente grave o se requiere una reparación de mayor costo.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Los gastos no se limitan a los arreglos del vehículo. Una emergencia puede implicar el pago de una grúa, transporte alternativo, alimentación y alojamiento adicional, e incluso la pérdida de reservas que ya estaban pagadas.

Grúa remolcando vehículo
Grúa remolcando vehículo
Foto: Pexels

Publicidad

Por eso, antes de iniciar el recorrido, conviene verificar si el seguro contratado incluye asistencia en carretera, traslado de ocupantes, alojamiento o transporte para continuar el viaje.

¿Qué debe revisar del vehículo y del seguro antes de salir?

Publicidad

La prevención también comienza con una revisión mecánica. Quálitas recomienda verificar el estado de los frenos, las llantas, la batería, el aceite y el refrigerante. Detectar fallas antes de salir puede evitar que se conviertan en reparaciones de mayor costo.

También es necesario conocer el alcance de las coberturas. El SOAT atiende a las víctimas de accidentes de tránsito, pero no cubre los daños materiales de los vehículos. Una póliza voluntaria puede incluir responsabilidad civil extracontractual y protección por daños propios, según las condiciones contratadas, los deducibles y las exclusiones.

Tener un seguro no significa que cualquier emergencia esté cubierta. Por eso, se deben revisar los límites económicos, las distancias contempladas para el servicio de grúa y los requisitos para acceder al alojamiento o al transporte alternativo.

Publicidad

Si durante el recorrido aparecen señales como sobrecalentamiento, humo, pérdida importante de líquidos o fallas en los frenos, la recomendación es detenerse en un lugar seguro y solicitar asistencia.

Relacionados

Viajes

Publicidad

Publicidad

Publicidad