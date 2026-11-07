Viajar por carretera podría salir muy caro: estas son las precauciones que debe tomar antes de salir

Un viaje por carretera en Colombia podría significar gastos adicionales que superen los dos millones de pesos cuando el recorrido tarda más de cinco días o incluye rutas remotas. Las averías mecánicas, los accidentes de tránsito y las emergencias que obligan a extender el desplazamiento son algunos de los imprevistos que pueden afectar el presupuesto de los viajeros.

La recomendación de Quálitas Colombia es disponer de un fondo de contingencia antes de salir. El monto depende de la duración del recorrido, el tipo de vehículo, el número de ocupantes y las condiciones de la ruta. La compañía plantea diferentes rangos para que los conductores calculen cuánto dinero podrían necesitar ante una eventualidad.

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¿Cuánta plata debe guardar para viajar por carretera?

Para un automóvil particular, Quálitas recomienda tener disponibles entre $200.000 y $500.000 para recorridos de ida y vuelta en el mismo día. En viajes nacionales de dos a cuatro días, la reserva sugerida está entre $500.000 y $1 millón.



Cuando el desplazamiento supera los cinco días, el fondo puede llegar a los $2 millones o más. La empresa aclara que estos valores son orientaciones para organizar el presupuesto familiar, no tarifas oficiales ni promedios estadísticos. Además, podrían no ser suficientes si ocurre un accidente grave o se requiere una reparación de mayor costo.

Los gastos no se limitan a los arreglos del vehículo. Una emergencia puede implicar el pago de una grúa, transporte alternativo, alimentación y alojamiento adicional, e incluso la pérdida de reservas que ya estaban pagadas.

Grúa remolcando vehículo Foto: Pexels

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Por eso, antes de iniciar el recorrido, conviene verificar si el seguro contratado incluye asistencia en carretera, traslado de ocupantes, alojamiento o transporte para continuar el viaje.

¿Qué debe revisar del vehículo y del seguro antes de salir?

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La prevención también comienza con una revisión mecánica. Quálitas recomienda verificar el estado de los frenos, las llantas, la batería, el aceite y el refrigerante. Detectar fallas antes de salir puede evitar que se conviertan en reparaciones de mayor costo.

También es necesario conocer el alcance de las coberturas. El SOAT atiende a las víctimas de accidentes de tránsito, pero no cubre los daños materiales de los vehículos. Una póliza voluntaria puede incluir responsabilidad civil extracontractual y protección por daños propios, según las condiciones contratadas, los deducibles y las exclusiones.

Tener un seguro no significa que cualquier emergencia esté cubierta. Por eso, se deben revisar los límites económicos, las distancias contempladas para el servicio de grúa y los requisitos para acceder al alojamiento o al transporte alternativo.

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Si durante el recorrido aparecen señales como sobrecalentamiento, humo, pérdida importante de líquidos o fallas en los frenos, la recomendación es detenerse en un lugar seguro y solicitar asistencia.