El Salón del Automóvil 2026 reúne en Corferias cinco opciones de vehículos eléctricos cuyos precios comienzan por debajo de los $44 millones. Los modelos ofrecen autonomías superiores a los 200 kilómetros y tienen capacidad para transportar entre cuatro y cinco pasajeros.

En la lista se encuentran marcas chinas como FAW Bestune, JMV, GAC Aion y JAC. Sus precios comienzan en $43.990.000, de acuerdo con la información presentada por las marcas durante el evento.

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¿Cuáles son los carros eléctricos más baratos del Salón del Automóvil?

El modelo de menor precio sería el FAW Bestune Xiaoma, que cuesta $43.990.000. Tiene 40 caballos de potencia, 90 newton metro de torque y alcanza una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora. Además, ofrece una autonomía de 222 kilómetros y tiene capacidad para cuatro pasajeros.



FAW Bestune Xiaoma Foto: Bestune Colombia

La segunda alternativa es el JMV 2, cuyo precio es de $46.990.000. Este vehículo también ofrece 40 caballos de potencia, alcanza los 110 kilómetros por hora y puede recorrer hasta 201 kilómetros con una carga. Tiene capacidad para cuatro ocupantes.

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En el rango de los $59 millones aparecen dos referencias. El GAC Aion UT Lite, disponible por $59.990.000, cuenta con 134 caballos de potencia, 145 newton metro de torque y una autonomía de 300 kilómetros.

Por el mismo valor se encuentra el JMV 3, que tiene 67 caballos de potencia, puede recorrer 302 kilómetros con una carga y transporta hasta cuatro personas.

GAC Aion RT Foto: GAC Aion

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JAC E10X: esto es lo que vale y lo que ofrece

El quinto vehículo de la lista es el JAC E10X, que tiene un precio de $60.990.000. Es el único de los cinco modelos con capacidad para cinco pasajeros. Cuenta con 60 caballos de fuerza, 150 newton metro de torque y una autonomía de 301 kilómetros.

Los cinco modelos son de origen chino y hacen parte de la oferta de vehículos eléctricos disponible en Colombia. Entre los aspectos que pueden tener en cuenta los compradores están el precio, la autonomía y los beneficios asociados a esta tecnología, como la exención del pico y placa y los incentivos tributarios.

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¿Qué es el Salón del Automóvil?

El Salón Internacional del Automóvil de Bogotá, organizado por Fenalco y Corferias, es un encuentro comercial y una vitrina tecnológica del sector automotor en Colombia. La edición de 2026 se desarrolla en Corferias hasta el próximo 22 de noviembre, después de su apertura el día 12.

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El evento reúne a más de 70 marcas y exhibe más de 600 vehículos, entre automóviles urbanos, SUV, deportivos y modelos eléctricos, híbridos y comerciales. Bajo el concepto "Sube el nivel", la feria ofrece a compradores y aficionados lanzamientos, asesoría especializada, pruebas de manejo y alternativas de financiación para facilitar la adquisición de vehículos nuevos.