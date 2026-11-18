El Renault 4, conocido durante generaciones como el ‘amigo fiel’, regresa a Colombia con una transformación: deja atrás el motor de combustión y llega con una versión 100 % eléctrica, tecnología de asistencia a la conducción y un diseño renovado.

El Renault 4 E-Tech eléctrico inició su preventa el 13 de noviembre, durante el Salón Internacional del Automóvil de Bogotá. Su precio parte de los $99.990.000, una tarifa que estará disponible hasta agotar el inventario y aplica para pedidos realizados durante noviembre y diciembre de 2026.

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Los interesados pueden reservarlo en el Salón del Automóvil o en cualquiera de los concesionarios Renault del país. Para formalizar el pedido deben pagar un millón de pesos, valor que será reembolsado si el comprador decide no continuar con el proceso de adquisición. Las primeras entregas están previstas para mayo de 2027, aunque la compañía advierte que las fechas pueden variar según la disponibilidad de vehículos y las condiciones logísticas.

Renault 4 eléctrico ya se presentó en Europa Foto: Renault

Renault 4 E-Tech: diseño renovado y 409 kilómetros de autonomía

El nuevo modelo conserva el concepto versátil de su antecesor, pero incorpora una motorización eléctrica y elementos que actualizan su apariencia. En el exterior se destacan el logo y la parrilla frontal iluminados, los rines diamantados de 18 pulgadas y una altura al suelo de 18,1 centímetros.

Estará disponible en cuatro colores: blanco glacial, gris urbano, rojo carmín y azul nube, todos con techo negro bitono.

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En materia de desempeño, cuenta con un motor eléctrico de 150 caballos de potencia (hp) y 245 Nm de torque. Su autonomía alcanza los 409 kilómetros bajo el ciclo de homologación WLTP, una referencia utilizada para medir el rendimiento de los vehículos en condiciones estandarizadas.

El equipamiento también incluye un tablero digital de 10 pulgadas y una pantalla multimedia del mismo tamaño, con Google integrado y conectividad inalámbrica para duplicar los contenidos del teléfono. A esto se suman 18 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), diseñados para apoyar al conductor durante sus desplazamientos.

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Carga eléctrica: opciones para conectar el nuevo Renault 4

El vehículo admite conexión a una toma doméstica de 110 voltios y también puede utilizar una instalación de 220 voltios, que permite disponer de mayor potencia. La alternativa dependerá de las condiciones de la instalación eléctrica y de las necesidades de cada propietario.

Renault-Sofasa no detalló los tiempos de carga para cada modalidad en la información de lanzamiento. Por eso, quienes estén interesados en adquirirlo deberán consultar este aspecto con la marca o los concesionarios antes de realizar la compra.

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Precio y preventa del Renault 4 eléctrico en Colombia

El precio anunciado para esta etapa comienza en $99.990.000 y está sujeto a la disponibilidad del inventario. La reserva tiene un valor de un millón de pesos, que será reembolsado si el interesado desiste de la compra.

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Juan Camilo Vélez Martínez, presidente y director general de Renault-Sofasa, recordó que el vehículo fue presentado inicialmente como un show car y que ahora llega al mercado colombiano. Para el directivo, el regreso del modelo conecta los recuerdos de quienes conocieron el Renault 4 original con una nueva generación de conductores.

Su lanzamiento hace parte de la estrategia de Renault-Sofasa para ampliar su oferta de movilidad eléctrica. La compañía completa 57 años de operación en Colombia y reporta más de 1,7 millones de vehículos ensamblados en el país. Además, trabaja con una meta de electrificación del 40 % de su portafolio.