Hyundai llega al Salón del Automóvil de Bogotá 2026 con una oferta que combina beneficios comerciales, garantía que se extiende hasta 10 años o 180.000 kilómetros y nuevos modelos que arrasan en el mercado. La marca, que viene registrando un crecimiento importante en el mercado colombiano, también llevará las condiciones especiales de la feria a todos sus concesionarios del país, para que los compradores puedan acceder a estas oportunidades sin importar su ciudad.

Entre las novedades más llamativas está la ampliación de la garantía, que ofrece cobertura de hasta 10 años o 180.000 kilómetros, de acuerdo con las condiciones establecidas por la marca. El beneficio está sujeto al cumplimiento de los mantenimientos y revisiones periódicas en los talleres autorizados de Hyundai, lo que permite a los propietarios contar con acompañamiento técnico durante un periodo más prolongado y mantener sus vehículos bajo los estándares de servicio establecidos por el fabricante. Más que una cobertura extendida, esta decisión representa el compromiso de la marca con el desempeño de sus vehículos y con el respaldo que acompaña a sus clientes durante más tiempo.

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La iniciativa busca fortalecer la cultura del mantenimiento preventivo y preservar el desempeño de sus vehículos. También representa un respaldo a la ingeniería coreana de la marca y a sus procesos de fabricación y calidad. “En Hyundai creemos que la calidad no termina cuando entregamos un vehículo. También se demuestra en su desempeño, en la confianza que genera con el paso del tiempo y en el respaldo que ofrecemos a nuestros clientes”, afirmó Andrea Saldívar, gerente de Mercadeo de Hyundai Colombia.

Alternativas de financiación, seguros, bonos de retoma y beneficios de mantenimiento para modelos seleccionados. La ventaja para los compradores es que estas condiciones no estarán limitadas a El Salón del Automóvil. Hyundai confirmó que extenderá los mismos beneficios a todos sus concesionarios a nivel nacional, de manera que quienes prefieran visitar un punto de venta en su ciudad también podrán encontrar las oportunidades comerciales de la temporada.



La oferta incluye vehículos desde $59.990.000, lo que amplía las posibilidades para quienes están buscando su primer carro o quieren cambiar de modelo. Las alternativas disponibles abarcan diferentes segmentos, con opciones a gasolina e híbridas.

¿Qué modelos Hyundai se pueden encontrar?

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El portafolio de la marca incluye modelos a gasolina como Tucson, Grand i10, HB20, HB20S, Venue, Kona. Para quienes buscan alternativas con tecnología híbrida, la oferta contempla Kona Híbrida, Tucson Híbrida, Santa Fe y Palisade.

La nueva Tucson, por su parte, viene equipada con rines de 17, 18 y 19 pulgadas en sus versiones Attraction, Premium y Limited respectivamente, luces LED equipadas para iluminación

brindando un toque agresivo y sofisticado al vehículo.

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Por otra parte, el espacio interior de la nueva Hyundai Tucson ha sido diseñado para ofrecer un equilibrio perfecto entre comodidad, funcionalidad y versatilidad, con amplio espacio para pasajeros y carga.

Esta variedad permite encontrar opciones para distintos perfiles de conductores, desde vehículos compactos hasta SUV de mayor tamaño, con diferentes combinaciones de tecnología, desempeño, seguridad, confort y eficiencia.

A la oferta de producto se suma el fortalecimiento del servicio posventa. Hyundai trabaja en mejorar la disponibilidad de repuestos, reducir los tiempos de espera y ampliar la capacidad de respuesta de su red de talleres, aspectos que cobran relevancia al momento de evaluar los costos y el respaldo que implica tener un vehículo.

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El crecimiento de Hyundai en Colombia

Los resultados comerciales de la marca también se enmarcan en la operación de Astara, distribuidor de Hyundai en Colombia.

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Con este panorama, Hyundai llega al Salón del Automóvil con varios argumentos para quienes están considerando comprar vehículo: una oferta que incluye modelos a gasolina e híbridos, precios desde $59.990.000, beneficios financieros, financiación y una garantía de hasta 10 años o 180.000 kilómetros. A esto se suma la posibilidad de encontrar las condiciones comerciales de la feria en los concesionarios de todo el país.

Entre las alternativas para adquirir Huyndai en el marco del Salon del Automóvil se encuentran:

Tasa desde 0% durante los primeros 12 meses.

Bonos de hasta 5 millones en plan retoma.

Seguro todo riesgo*

Cambio de aceite incluido*



Con una garantía que se extiende hasta 10 años o 180.000 kilómetros, un portafolio que combina vehículos a gasolina e híbridos y una fuerte presencia en El salón del Automóvil Hyundai se fortalece en Colombia y pone el foco en el respaldo posventa, la disponibilidad de repuestos y el acompañamiento técnico, factores con los que busca fortalecer la confianza de sus clientes y diferenciar su propuesta en un mercado cada vez más competitivo.